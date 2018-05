Anzeige Experten für textiles Marketing sind stolz

Am Samstagabend werden in der Veranstaltungsscheune des Hofguts die Lachmuskeln der Gäste mit dem Comedian Klaus Birk und seinem aktuellen Programm "Best of Birk" trainiert.

Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgt an diesem Abend das Duo "Man and me" mit den beiden lokal Heros Tatjana Mitsche und Jürgen Koringer. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 22,50 Euro bei Intersport Kirsner Rottweil, Edeka Heinzelmann Dietingen sowie sonntags im Biergarten des Hofguts Neckarburg oder unter mail@einfachanziehend.de ab sofort erhältlich. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

