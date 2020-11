Anzeige Experten für charakterstarke Schönheit aus Stein

Was bietet Natursteine Roth? Wie der Name schon sagt, Natursteine in allen Varianten für die individuelle Gartengestaltung oder für den Bau von Trockenmauern sowie Ziersplitt und Ziersteine für die Pflasterung und Gestaltung von Hofflächen. Auf dem Ausstellungsgelände vor dem Gebäude gibt es außerdem Findlinge, Brunnentröge, Natursteinplatten, Steinbänke, Treppenstufen, Skulpturen, Brunnentröge oder Wasserspeier und vieles andere mehr, das man sich anschauen und in Ruhe aussuchen kann.

Ein weiteres Arbeitsfeld der Firma Roth ist zudem die Gestaltung von Gräbern auf Friedhöfen. Auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und es gibt Grabsteine in allen Größen und Formen – vom Familiengrab bis hin zur Urnenrasengrab. Komplettiert wird dieses Segment durch Grabzubehör und Ornamente sowie die passenden Grabschriften. Buchstaben, die auf den Stein aufgesetzt werden, sind entweder aus Bronze, Aluminium, Messing oder Edelstahl oder die Zahlen und Buchstaben werden in den Stein gemeißelt. Wer in der Ausstellung im Firmengebäude oder auf dem Gelände nicht fündig wird, der kann sich auch etwas aus vielen Katalogen aussuchen.