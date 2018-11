Anzeige Exklusive Bettwäsche made in Germany

Die neuen Räumlichkeiten im ehemaligen Schuhhaus Sommer liegen jetzt zentral in Haigerloch und Geschäftsinhaberin Lydia Stoll verspricht sich dadurch mehr Beachtung durch das Publikum. Auch interessierte Besucher aus den anderen Haigerlocher Stadtteilen oder aus umliegenden Orten finden den Weg zum neuen Herstellerverkauf jetzt leichter.

Erstmals geöffnet war das neue Geschäft beim Haigerlocher Städtlesherbst des Handels- und Gewerbevereins, Natürlich will das Geschäft neben den der Teilnahmen an solchen verkaufsoffenen jetzt auch beim Haigerlocher Weihnachtsmarkt mitmachen.

Im neuen Herstellerverkauf erfüllt Lydia Stoll textile Träume. Man findet dort ein großes Angebot an Bettwäsche und Spannbetttüchern in den Qualitäten Jersey, Satin und Nicky-Velours. Die komplette Bettwäsche ist 100 Prozent made in Germany. Neben Artikeln aus dem Hause Doris Meyer ist der deutsche Markenhersteller Momm Bettwäsche mit Satinware vertreten.