Anzeige: Event bietet spielerische und feurige Höhepunkte

Dieser Mittelaltermarkt wird einmalig: Dafür sorgt die Stadt Neubulach mit einem Programm voller Höhepunkte für jedes Alter, vom Kinder-Ritter-Turnier bis hin zur Feuershow.
An beiden Tagen – am Samstag, 13. September, um 16.30 Uhr sowie am Sonntag, 14. September, um 14.30 und um 16 Uhr – werden die Fanfaren erklingen und junge Ritter zusammenrufen. Nach altem Brauch werden sie, gerüstet, gewandet und bewaffnet zu Pferd, dem Volk zeigen, wie sich die hohen Herren vor 750 Jahren in den verschiedenen Disziplinen gemessen haben.