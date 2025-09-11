Anzeige: Event bietet spielerische und feurige Höhepunkte

An beiden Tagen – am Samstag, 13. September, um 16.30 Uhr sowie am Sonntag, 14. September, um 14.30 und um 16 Uhr – werden die Fanfaren erklingen und junge Ritter zusammenrufen. Nach altem Brauch werden sie, gerüstet, gewandet und bewaffnet zu Pferd, dem Volk zeigen, wie sich die hohen Herren vor 750 Jahren in den verschiedenen Disziplinen gemessen haben.

Auftritt vor dem schwedischen Königshaus Das Ensemble Poeta Magica bringt die Synthese der Kulturen auf die Marktbühne. Die Musiker sind mit ihrer großen Instrumentenvielfalt auf Festivals in ganz Europa zu Gast und spielten unter anderem schon vor dem schwedischen Königshaus. Lebendig, virtuos und charmant bringen sie ein abwechslungsreiches Programm nach Neubulach, zu dem unter anderem Celtik Folk mit Irish-schottischen Tänzen gehört. Am Samstag steht Poeta Magica um 16 und um 18.30 Uhr auf der Bühne, am Sonntag um 17 Uhr.

Magier, Gaukler sind auf dem Markt unterwegs

Magisch geht es mit Fabian le Corbeau zu. Mit seinem Programm verzaubert er das Publikum – und bindet es zugleich in seine Show ein. Er wird an beiden Tagen an mehreren Stellen auf dem Marktgelände auftreten. Sein unglaubliches Können stellt Gaukler Timelino zur Schau. Er ist ohne Übertreibung einer der begabtesten Jongleure seiner Zeit. Auch er wird an beiden Tagen an verschiedenen Orten anzutreffen sein.

Eventfeuershow als Programm-Highlight

Der Samstag klingt feurig und mit einem absoluten Programm-Highlight aus: Die große Eventfeuershow „Epos Brassa“ ist nicht nur ein optisches Spektakel, sondern erzählt auch die Legende von Lord Surtur. Um 20.30 Uhr beginnt auf der Marktbühne diese Show aus Feuer- und Kampfkunst. Sie handelt vom ruchlosen Lord Surtur, dem es gelang, mit übermenschlichen Mitteln das Feuer seinem Willen zu unterwerfen. Darüber hinaus sind noch einige weitere Künstler am Mittelalter-Flair und dem bunten Programm beteiligt. Sie alle werden an beiden Abenden – am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr – beim großen Abschluss-Spektakel gemeinsam auf der Bühne stehen.