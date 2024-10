Anzeige: Eutinger Kindergarten Fantadu öffnet nach Umbau

1 Von außen ist kaum ein Unterschied zwischen Bestand und Anbau zu erkennen. Foto: Doris Sannert

Mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 2. November, wird der Kindergarten wiedereröffnet. Viele Räume warten darauf, entdeckt zu werden –und bieten ganz neue Spielmöglichkeiten.









Im Kindergarten Fantadu in Eutingen ist der Name Programm. Hier soll, wie in dem gleichnamigen Kinderbuch gefordert, die Fantasie der Kinder angeregt werden. Damit das auch in Zukunft gelingt, hat die Gemeinde ihren Kindergarten nicht nur zeitgemäß umgebaut, sondern auch gleich erweitert. Künftig ist im Kindergarten Fantadu, in dem Kinder unter und über drei Jahren zu verschiedenen Öffnungszeiten betreut und gefördert werden, nicht nur Platz für neue Kinder. Es gibt auch mehr Räume zum Spielen, Basteln, Werken, Malen, Lesen, Turnen oder Ausruhen.