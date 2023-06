Mit Familientag, Next-Generation-Party und einem breiten Angeboten ist beim Kultbierfest der Musikkapelle Eutingen am Donnerstag, 8., am Freitag, 9., und am Sonntag, 11. Juni, auf dem Festplatz Brühl in Eutingen einiges geboten.

Hopfenkönigin vor Ort

An Fronleichnam macht die Eutinger Kapelle mit einem Blasmusik- und Familientag den Auftakt. Der neue Eutinger Bürgermeister Markus Tideman und Familie Haizmann, von der Hochdorfer Kronenbrauerei, werden zusammen mit der Hopfenkönigin Anna Luginsland gegen 11.30 Uhr das Fass anstechen. Den Gästen bietet die Musikkapelle Eutingen das Kult-Bier aus dem Pitcher, aber auch weitere Hochdorfer Bierspezialitäten sowie Weine und andere Getränke an. Während des gesamten Festes können Hochdorfer Bierclubmitglieder ihre Freimarken einlösen. Zum Mittagessen gibt es neben Pommes, Rote Wurst und Gemüsemaultaschen, das Eutinger Riesenschnitzel sowie Maultaschen und Weiße Bratwürste mit Kartoffelsalat. Nachmittags werden verschiedene Kuchen und Torten sowie Kaffee angeboten.

Musikvereine spielen

Direkt am Radweg und naturhistorischen Wanderweg Eutinger Tal gelegen, können Radfahrer und Wanderer auf dem Fest eine Pause einlegen. Während des Fassanstichs und um die Mittagszeit spielt bis gegen 13.30 Uhr der Musikverein Wolfenhausen. Dieser wird um 14 Uhr vom Musikverein Mitteltal abgelöst, den gegen 16.30 Uhr der Musikverein Mötzingen auf der Bühne vertritt. Die kleinen Besucher erleben auf der Spielwiese mit Fußball-Dart, einer Spielstraße und Kinderschminken einiges.

Ab 19 Uhr genießen die Besucher, bei freiem Eintritt, das Repertoire der Blaskapelle SEErausch. Die 13 jungen und dynamischen Musiker, die extra aus Bodanrück vom Bodensee anreisen, spielen neben traditionellen Stücken auch leidenschaftlich gerne moderne Blasmusik, und machen dabei beste Stimmung. Die Musikkapelle serviert zusätzlich ein herzhaftes Bauernvesper mit einem Schnäpsle. Die Gäste können den Tag an der Musiker-Bar, mit einem Glas Sekt oder einem der üblichen Bargetränke, ausklingen lassen.

Spielangebote mit Kinderbetreuung bietet der Musikverein an. Foto: Feinler

Next Generation Party

Am Freitag findet zum zweiten Mal die „Next Generation Party“ zusammen mit dem Bauwagen Eutingen statt. Ab 19 Uhr sind alle Jungen und Junggebliebene eingeladen, bei Musik von DJ Peaceman aus Hochdorf zu tanzen und zu feiern. Das Getränkeprogramm wird an diesem Abend um die verschiedensten Bargetränke erweitert.

Trachtentag zum Abschluss

Mit dem Trachtentag am Sonntag, 11. Juni, schließt die Musikkapelle Eutingen ihr dreitägiges Kult-Bier-Fest ab. Zum Frühschoppen spielt ab 11.30 Uhr der Musikverein Rexingen. Während sich die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen ab 14 Uhr von den Mukis, dem Musikernachwuchs der Musikkapelle Eutingen, unterhalten werden, können die kleinen Besucher an der Button-Maschine ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Weitere Spielangebote mit Kinderbetreuung bietet der Musikverein an, bevor das Fest gegen 18 Uhr ausklingt.