Anzeige Es wird aufgetischt

Eine ganz besondere Marktatmos­phäre erwartet die Besucher an den beiden Messetagen und ein großes Showprogramm mit lokaler Prominenz sorgt für viele Höhepunkte der Veranstaltung, die vergangenes Jahr mehr als 5000 Besucher hatte. Kochduelle und Kochshows stehen auf dem zweitägigen Programm von "Kochen und Genießen". Bereits die Eröffnungsveranstaltung am Samstag um 13 Uhr, bei der Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly ein kulinarisches Verwöhnprogramm durch Michael Stiegeler vom Gasthof Engel aus Frohnschwand/Höchenschwand erfährt, wird für höchsten Genuss sorgen; beste Lebensmittel aus eigenem Anbau und Fleisch seiner eigenen Weiderinder finden bei Stiegeler Verwendung, korrespondierend zur Ansprache durch den OB serveriert der Koch einen "Tafelspitz vom Bürgermeisterstück an Wirsinggemüse".

Grillcatering steht an beidenTagen auf dem Programm. Grillmeister Benjamin Hehn aus Schordorf zeigt in seinen Shows am Samstag um 14.30 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr, wie sich klassisches Grillen mit gehobener Fine-Dining-Kunst verbinden lässt. Weiterer Höhepunkt am Samstag um 18.30 Uhr im Bartok-Saal ist das "närrische Kochduell" zwischen Michael Lehmann, dem Zunftmeister der Narrenzunft Frohsinn (der dabei von Harry Franz unterstützt wird) und Tom Rottler von den Schellenberg-Hexen, der von seiner Mutter Sabine Unterstützung erfährt. Der junge Aasener Hobbykoch hat erst vor kurzem den zweiten Platz beim Finale zum "goldenen Minikoch" in Berlin belegt. Die beiden Kultfiguren der Donaueschinger Fastnacht, Ignaz und Severin, werden die Moderation des Frohsinn-Teams übernehmen und sicherlich dabei für beste Unterhaltung sorgen.

Ein weiterer Höhepunkt liegt am Sonntag in der Koch-Show von Maik Göthling vom Restaurant Göthlings im Hotel Concorde. Er wird in seiner Show die Zubereitungs eines Ceviches vom Fjordlachs mit Schoko-Chili-Gambas sowie ein Süßkartoffel-Kardamomeis mit einem Birnen-Ragout und Schokocrumble für die Gäste zaubern. Zum Einsatz kommen auch die Produkte zahlreicher Aussteller, erstmals liefert der Originalstand vom MünchnerViktualienmarkt, unter anderem das Gewürzwerk, Bruschetta, Kräuter-Dips, Frucht-Senf, Zutaten für Dips und weitere Köstlichkeiten.