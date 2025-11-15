Anzeige: Es weihnachtet sehr beim Blumen-Längle-Weihnachtsmarkt in Dunningen

Blumen Längle in Dunningen lädt am 22. und 23. November wieder zum Weihnachtsmarkt ein. Das Angebot reicht von Honig bis zum Käsesortiment. Und frischen Feldsalat gibts auch.
Schon seit 2014 lädt Blumen Längle in Dunningen kurz vor der Adventszeit zu einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt ein. Auch in diesem Jahr sind viele Lieferanten des eigenen Hofladens mit ihren Ständen vor Ort und bieten den Besucherinnen und Besuchern wieder Gelegenheit, die Menschen hinter den frischen Produkten aus der Region kennenzulernen. An den Ständen des Weihnachtsmarkts gibts zum Beispiel Honig, die verschiedensten Wurstsorten, Käse, Schnäpse, Liköre, Ziegenkäse-Produkte und dazu natürlich – passend zur Weihnachtszeit – Waffeln sowie Glühwein und Punsch. Dazu gibt es auch wieder das beliebte Holzofenbrot.