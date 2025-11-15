Anzeige: Es weihnachtet sehr beim Blumen-Längle-Weihnachtsmarkt in Dunningen

Blumen Längle in Dunningen lädt am 22. und 23. November wieder zum Weihnachtsmarkt ein. Das Angebot reicht von Honig bis zum Käsesortiment. Und frischen Feldsalat gibts auch.

Schon seit 2014 lädt Blumen Längle in Dunningen kurz vor der Adventszeit zu einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt ein. Auch in diesem Jahr sind viele Lieferanten des eigenen Hofladens mit ihren Ständen vor Ort und bieten den Besucherinnen und Besuchern wieder Gelegenheit, die Menschen hinter den frischen Produkten aus der Region kennenzulernen. An den Ständen des Weihnachtsmarkts gibts zum Beispiel Honig, die verschiedensten Wurstsorten, Käse, Schnäpse, Liköre, Ziegenkäse-Produkte und dazu natürlich – passend zur Weihnachtszeit – Waffeln sowie Glühwein und Punsch. Dazu gibt es auch wieder das beliebte Holzofenbrot.

Raupenzunft Seedorf und Turnverein Dunningen kümmern sich ums Essen Die Raupenzunft Seedorf serviert an beiden Tagen Deftiges und Herzhaftes, die Helferinnen und Helfer des Turnvereins Dunningen kümmern sich um Kaffee und Kuchen. Das Kaffee Kontor-Schwarzwald aus Schramberg hat Kaffeespezialitäten am Stand; frisch aufgebrüht oder zum Mitnehmen und Verschenken.

Adventsfloristik in Handarbeit

Besonders am Weihnachtsmarkt bei Blumen Längle ist die handgefertigte Adventsfloristik. Jedes der Stücke und auch jeder einzelne Adventskranz ist ein Unikat.

Natürlich dürfen auf einem Weihnachtsmarkt auch die Orangen nicht fehlen. Die Früchte bezieht Blumen Längle direkt aus Sizilien. Der Ackersalat im Angebot stammt aus eigenem Anbau. Die Salate wurden schon viele Wochen vor dem Weihnachtsmarkt im Blumen-Längle-Gewächshaus angepflanzt.

Weihnachtssterne aus Villingendorf

Die beliebten Weihnachtssterne bezieht Gärtnermeister Norbert Längle von der Gärtnerei Müller aus Villingendorf.

Große Auswahl an Deko-Artikeln

In der Weihnachtsausstellung gibt es eine riesige Auswahl an Deko-Artikeln. Ebenso stehen Weihnachtsbäume zum Verkauf, und die neuen Süßwarenprodukte können auch gleich probiert werden.

Kasperletheater und ein Überraschungsgast für die Kinder

Auf die Kinder wartet ein Kasperletheater, und es kommt ein Überraschungsgast. Zudem ermöglicht Blumen Längle eine Produktionsbesichtigung und verrät, was im Winter in der Längle-Produktion passiert.

Der Weihnachtsmarkt bei Blumen Längle, Seedorfer Straße 66, ist am Samstag, 22. November, von 14 bis 19 Uhr geöffnet und am Sonntag, 23. November, von 11 bis 17 Uhr.