Anzeige Es ist angeheizt

J etzt mal bitte frisch heraus: Welcher Grilltyp sind Sie – schnöder Würstchenwender oder ausgebuffter Kohleflüsterer? Beide Typen werden am 16. September auf Ihre Kosten kommen, versprochen. Denn an besagtem Tag geben sich gleich zehn Teams bei den „2. Nagolder Grillmeisterschaften“ die Ehre.

Kurz innehalten: Eine Grillmeisterschaft in Nagold? Gibt’s tatsächlich. Da haben sich nämlich die richtigen Partner getroffen. Bei Bühlers Gartenwelt stehen die unterschiedlichsten Grillgeräte zum Verkauf. Außerdem werden dort schon seit Jahren Grillseminare unterschiedlicher Ausprägung angeboten. „Zusätzlich haben wir immer mal wieder überlegt, eine Art Meisterschaft anzubieten“, erinnert sich Regula Bühler. Als dann von Seiten der Stadtverwaltung Anfang 2017 ebenfalls eine solche Idee in die Runde geworfen wurde, war die Partnerschaft schnell besiegelt. Regula Bühler: „Wir haben dann eine Kooperation mit dem Grillhersteller Napoleon und dem Grillmeister Peter „der Burner“ Amann ermöglicht und somit einen großen Beitrag in Sachen Organisation geleistet.“ Damit war die erste Meisterschaft im vergangenen Jahr besiegelt, Teilnehmer und Publikum zeigten sich angetan. Dank der zufriedenen Gaumen bei Jury und Besuchern war eine Neuauflage rasch beschlossen.

Die steht jetzt eben an. Mit mehr Teilnehmern und auf der Fläche vor der Eventlocation „Teufelwerk“, ums Eck bei Bühlers Gartenwelt. Dort bauen die Teams ab 8:30 Uhr ihre Utensilien auf, nach der Einweisung steht um 12 Uhr die Begrüßung an und es wird ernst: Zwischen 12:15 Uhr und 15:45 Uhr gilt es drei vorgegebene Gänge zu brutzeln. Gegen 16:15 Uhr steht dann die Siegerehrung an und dazwischen eben Schlemmen – auch für die Besucher.