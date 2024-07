Anzeige: Es gibt eigenes Festbier

Am Samstag 6. und Sonntag, 7. Juli feiert Ringingen sein Dorfjubiläum.

Wann im Bereich Ringingen zwischen erstmals Menschen siedelten, wusste man lange nicht genau. Dann wurde in dem kleinen Dorf auf der Oberen Alb, dass mittlerweile ein Stadtteil von Burladingen war, 1997 das Baugebiet Haupt IV erschlossen. Bagger stießen dabei auf Siedlungsspuren. Die im Boden gefundenen Reste wurden von Experten begutachtet und die stellten fest: Bereits vor rund 7000 Jahren hatten sich in dem Bereich zwischen Hälschloch und Nähberg Menschen niedergelassen die dort gelebt und gearbeitet haben.

Das kleine Dorf Ringingen wurde erstmals im Jahr 799 urkundlich erwähnt

Die erste urkundliche Erwähnung war dann im Jahre 799, also vor 1225 Jahren. Damals starb Graf Gerold, der Schwager Karl des Großen, im Feldzug gegen die Awaren. Mit seinem Tod gingen seine Güter in Kirchenbesitz über.

Lesen Sie auch

Ringingen gehörte zu diesen Königsgütern, welche sich von Spaichingen bis hin zur Fehla erstreckten. Damals ging der kleine Ort an das Kloster Reichenau. Bereits im Jahre 1999 haben die Ringinger Vereine und die Ortsverwaltung mit einem großen Dorffest die 1200 Jahre gefeiert. Ein Organisationsteam aus verschiedenen Ringinger Vereinen war sich nun schnell einig, dass jetzt, 25 Jahre später, wieder ein Fest fällig ist. Und das soll am Samstag 6. und Sonntag, 7. Juli groß gefeiert werden. Auf dem Dorfplatz hinter der Festhalle. Und was das Organisationsteam da auf die Beine gestellt hat, es kann sich richtig sehen lassen.

Los geht’s am Samstagnachmittag um 16 Uhr mit einem Dämmerschoppen. Diesem schließt sich ein kleiner Festakt an, den der Musikverein aus Ringingen/Erbach umrahmen wird. Ab diesem Zeitpunkt kann dann auch die Fotoausstellung, welche in der Fahrzeughalle der Feuerwehr aufgebaut ist, besucht werden.

Abends ab etwa 20.30 Uhr beginnt die Dorf-Geburtstagsparty mit dem Stimmungs-Duo Manne & Danne. Am Sonntag ist dann um 10 Uhr ein Gottesdienst auf dem Festplatz. Zum Mittagessen gibt es später Rindergulasch mit Spätzle und Salat aus der DRK-Feldküche und auch andere Leckereien.

Von der Weinlaube über die Saftbar bis zum Popcorn hin zum Ringinger Küchle

Bei einem Bummel entlang der aufgestellten Hütten ist, so hoffen die Organisatoren, für jeden Geschmack etwas dabei. Geboten wird eine Weinlaube, eine Saftbar vom Jugendrotkreuz, Ringinger Kiachle, Popcorn vom Kindergarten, Flammkuchen, Cocktailbar, Kaffee und Kuchen.

Auf der großen Bühne ist den ganzen Nachmittag über Programm. Die Musikvereine aus dem ganzen Stadtgebiet werden zur Unterhaltung der Gäste aufspielen. Die Kindergartenkinder, die Grundschüler und die Gardemädchen der Narrhalla fiebern schon ihren Auftritten entgegen.

Der Kindergarten baut für die Kinder eine Spielstraße auf. Auch Kinderschminken und Glitzer-Tatoos dürfen für die Kleinen nicht fehlen.