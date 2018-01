Anzeige Es geht um die Hallen-Krone

Eröffnet wird der Burger-King-Super-Cup am Freitag mit den Vorrundenspielen der Gruppen 1, 2 und 3. In Gruppe 1 sind der TSV Benzingen, die SG Kettenacker-Feldhausen-Harthausen, die SGM Pfeffingen/Onstmettingen und die FSV Schwenningen am Start, Gruppe 2 bilden die Spfr. Bitz, der TSV Laufen, die TSG Margrethausen und der SV Sigmaringen. In Gruppe 3 mischen der TSV Frommern, der FC Pfeffingen, die SG Bitz/Onstmettingen und der TSV Neufra mit. Die Vorrunde setzen am Samstag die drei anderen Gruppen fort. In Gruppe 4treten der FC Winterlingen, der FC 07 Albstadt II, der FV Meßstetten und die SpVgg Truchtelfingen, in Gruppe 5 der VfL Mühlheim, der FC Steinhofen, der FV Bisingen und der FC Onstmettingen an. In Gruppe 6 gehen der SC Tuttlingen, der 1. FC Burladingen, der FV Rot-Weiß Ebingen und der FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies auf die Jagd nach Punkten und Toren.