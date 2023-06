Das Seehaus in Schuttern erstrahlt in neuem Glanz. Nach umfangreichen Um- und Erweiterungsarbeiten genießen die Besucher ein einzigartiges Urlaubsflair am Baggersee.

Das Seehaus ist nach nahezu acht Monaten Bauzeit wie neu! Die Größe des Gastraums wurde verdoppelt und eine Fensterfront bis zum Boden lässt den Blick über das Wasser schweifen. Außerdem wurde die Küche deutlich vergrößert und ein Behinderten-WC eingerichtet. Die Kosten liegen bei knapp 710 000 Euro.

Im Gastraum stehen 60 Sitzplätze zur Verfügung, außen sind es mehr als 100 Sitzplätze. Überbaut wurde eine Fläche von 300 Quadratmetern. Hinzu kommen zusätzliche Lagerräume und eine Küche, die von 13 auf 30 Quadratmeter erweitert wurde. Das komplette Seehaus ist barrierefrei und erlaubt auch dem Rollstuhlfahrer einen guten Zugang. Der Außenanstrich bleibt in einem hellen Weiß. Unterbrochen wird dieses von einem gemütlichen Holzdekor in Grau.

„Wir fühlen uns richtig wohl“, betont das Pächterehepaar Peggy und Michael Dockhorn, das seit fünf Jahren den Gast willkommen heißt. Das gilt auch für die Besucher. Ganz egal, ob Camper oder Tagesgäste, Menschen, die mit dem Fahrrad zum Seehaus fahren: Jedes mal hinterlässt der Besuch des Seehauses ein Gefühl von Urlaub.

Peggy und Michael Dockhorn haben das Seehaus als Pächterpaar vor fünf Jahren übernommen. Unverkennbar strahlt es die liebevolle Hinwendung der beiden zur ihrem erlernten Beruf aus. Michael Dockhorn ist Koch, hat seinen Beruf von der Pike auf gelernt und übt ihn mit Leidenschaft und Können aus. Ehefrau Peggy ist ausgebildete Restaurantfachfrau.

Peggy und Michael Dockhorn verwöhnen die Gäste mit Herz und Können. Foto: Bohnert-Seidel

Mit den Dockhorns hat das Seehaus in Schuttern einen besonderen Charakter erhalten. Wechselnde Menükarten, der Saison angemessen, immer frische Zubereitung und ein Pächterehepaar, das selbst im größten Ansturm die Ruhe bewahrt und ein Lächeln im Gesicht hat.

Normalerweise schließen die Rollläden des Seehauses ab Oktober. Von diesem Jahr an soll es aber auch in den Herbst- und Wintermonaten zumindest an den Wochenenden feste Öffnungszeiten geben. Gut buchbar ist das idyllisch gelegene Gasthaus für Familien- oder kleine Betriebsfeiern. In direkter Nachbarschaft befindet sich eine kleine bezaubernde Minigolfanlage, die ebenfalls vom Pächterehepaar betrieben wird.

Das über regionale Grenzen bekannte Naherholungsgebiet Baggersee in Schuttern zieht jährlich Tausende von Campern und an manchen Tagen mehr als 3000 Badegäste an. Seit den 1970er-Jahren erweist sich der Baggersee mit seinem großen und kleinen See als eine Art „öffentliches Freibad“ der Gemeinde Friesenheim. 420 Dauerstellplätze und 115 Kurzzeitcampingplätze sind gesäumt von unterschiedlichen Laubbäumen und Gehölzen.

Seit 2001 befindet sich am Baggersee das Seehaus, das ursprünglich als Kiosk eingerichtet worden ist. Über sukzessive Erweiterungen hat die Gemeinde Friesenheim das Seehaus mit den jeweiligen Pächtern zu einem Ort der Gastfreundschaft und der Erholung gemacht. Es ist täglich von 7.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Mittwochs ist Ruhetag.