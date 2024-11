Anzeige: Erster Weiterbildungstag in Freudenstadt

Wie Künstliche Intelligenz bei der Bewerbung helfen kann, erfahren Besucher des Weiterbildungstags am Samstag, 23. November, in Freudenstadt bei Vorträgen, einem Bewerbungscheck, bei Make-up-Beratung und Fotoshooting. Das Netzwerk Fortbildung und das Regionalbüro für berufliche Fortbildung Freudenstadt-Horb laden dazu ein.

„Es geht um den beruflichen Aufstieg, Umstieg und Wiedereinstieg“, erläutert die Leiterin des Regionalbüros für berufliche Fortbildung, Bianca Böhnlein. Impuls-Vorträge, Bewerbungscheck, Make-up-Beratung und Foto-Shooting stellen die Anforderungen an den modernen Bewerbungsprozess in den Mittelpunkt. Auch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Zusammenhang mit der persönlichen Bewerbung wird in einem Vortrag anschaulich aufgezeigt. Dabei wird erklärt, was ein „Prompt“ ist und wie man den perfekten Prompt in der eigenen Bewerbung einsetzt.

Etwa 15 Aussteller aus der Bildungslandschaft Freudenstadt und Horb stellen sich vor und beraten vor Ort. Das Regionalbüro für berufliche Fortbildung steht mit Rat und Infos zur Seite, die Agentur für Arbeit berät neben Arbeitssuchenden auch Menschen im Erwerbsleben und bietet einen Bewerbungscheck an, das Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung Baden-Württemberg informiert zu allen Bereichen der Weiterbildung. Die Industrie- und Handelskammer IHK Nordschwarzwald bietet Beratung zur Existenzgründung.

Tipps für eine moderne Bewerbung

Den Auftakt zum Weiterbildungstag macht ein Impulsvortrag um 14 Uhr mit Alexander Ries zum Thema „Bewerbung mit KI leicht gemacht! So setzen Sie den perfekten Prompt für Ihre Bewerbung“. Ries ist Spezialist für Digitalisierung und digitales Lernen. Er zeigt den Teilnehmern, wie es mithilfe von KI-Tools einfach und ohne viel Aufwand gelingt, eine moderne Bewerbung zu erstellen, führt die Anwendung von KI live vor und erklärt, was ein Prompt ist.

Bildungsnuggets sollen helfen

Anschließend ist die Zeit der Bildungsnuggets. So heißt es ab 14.45 Uhr „Kleine Schritte, große Wirkung! Wie du Deine Ziele erreichst!“ mit der Kontaktstelle Frau und Beruf Nordschwarzwald und Referentin Maria Azzarone. Zum Thema „Zukunftssicher durch Weiterbildung: Dein Now ist jetzt!“ referiert ab 15.15 Uhr Silke Stabenow für das alfatraining Bildungszentrum GmbH. Sie zeigt auf, wie durch Recherche von Stellenangeboten schnell ein Einblick in den aktuellen Arbeitsmarkt gewonnen werden kann. Die Quantum Gesellschaft für berufliche Bildung mbH zeigt ab 15.45 Uhr unter dem Motto „Schnelllebige Bewerbungswelt – Wie Sie mit ChatGPT ganz einfach Ihre Bewerbungen organisieren“.

Markus Schneckenburger hilft, Bewerbungsunterlagen zu erstellen und den Bewerbungsprozess zu organisieren. Die Agentur für Arbeit stellt das Thema „Superpower: berufliche Selbstfürsorge!“ ab 16.15 Uhr in den Mittelpunkt. Waltraud Barton erläutert, was es braucht, um leistungsstark zu bleiben. Sie zeigt vorbeugende und aufbauende körperliche und mentale Übungen.

Der erste Eindruck zählt

Im Fokus des Bildungsnuggets der Kreisvolkshochschule Freudenstadt ab 16.45 Uhr heißt es „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance!“ – Referentin ist Visagistin und Hautpflegeberaterin Heike Weigold.

Zusätzlich zu den Kurzvorträgen werden ein Bewerbungscheck, eine Make-up-Beratung sowie ein Fotoshooting angeboten. Dafür können ab 13.30 Uhr an den Ständen der Agentur für Arbeit und des Regionalbüros für berufliche Fortbildung kostenfreie Gutscheine abgeholt werden. Für den Bewerbungscheck sollten Bewerbungsunterlagen mitgebracht werden. Eine professionelle Visagistin berät und schminkt. Ein Fotograf erstellt Bewerbungsfotos, die kostenlos auf einem Stick mitgenommen werden können.

Bei der Veranstaltung, die aus Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus gefördert wird, ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Kaffeerösterei Caffè Pantano bietet Kaffeespezialitäten gegen Entgelt an.

Weitere Informationen zum Netzwerk und zum Weiterbildungstag finden sich unter: www.fortbildung-freudenstadt.de, unter www.fortbildung-bw.de und www.regionalbuero-bw.de.