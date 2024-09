An drei Plätzen wird am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, groß gefeiert. Auf die Gäste warten ein historischer Vortrag, Musik und Gesang, ein buntes Kinderprogramm und ein festlicher Umzug.

Die Gemeinde Empfingen lädt für Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, zu ihrem ersten Hohenzollern-Markt ein.

Bis zur Kreisreform im Jahr 1972 gehörte die Gemeinde Empfingen zu Hohenzollern und damit zum Landkreis Hechingen (HCH). Inzwischen gehört sie zum Kreis Freudenstadt. Der erste Hohenzollern-Markt soll zeigen, was Hohenzollern geschichtlich, wirtschaftlich und kulturell kann, und er soll ein neues Heimatbewusstsein schaffen, erklären die Organisatoren um Chef-Organisator, Bürgermeister Ferdinand Truffner.

Rund 50 Aussteller aus Hohenzollern und der Region werden ihre typischen und qualitativ hochwertigen Produkte sowie Kulinarisches auf dem ersten Hohenzollern-Markt, der künftig alle zwei Jahren stattfinden soll, anbieten.

Zahlreiche Künstler sorgen für Unterhaltung

Der Hohenzollern-Markt findet am Samstag, 14., und am Sonntag, 15. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr an drei Plätzen gleichzeitig statt: im Kehlhof, am Weiherplatz und in der Hütte „Zum luschdigen Meikel“. Zahlreiche regionale Künstler werden mit ihrem Gesang – auch in Mundart – die Empfinger und ihre Gäste erfreuen. Auf dem Vorplatz des Pflegeheims Schanzgasse wird für die kleinen Festbesucher zudem ein buntes Kinderprogramm angeboten.

Bürgermeister Ferdinand Truffner mit einem der zahlreichen Souvenirs vom Hohenzollern-Markt Foto: Jürgen Baiker

Am Sonntag um 14 Uhr startet ein Festumzug mit rund 20 historischen und modernen Gruppen. Er führt vom Festplatzweg über die Michael-Lanz-Straße, die Herrengärten, die Marktstraße und die Mühlheimer Straße zum Weiherplatz.

Damit es zu keinen Parkplatz- und Verkehrsproblemen kommt, wird von Mittwoch, 11. September, bis Montag, 16. September, die Mühlheimer Straße vom Rathaus bis zur Einmündung Fischinger Straße gesperrt sein. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert. Auf dem Festplatzgelände und an der Tälesee-Halle sind Parkplätze vorhanden.

Das Programm ist vielseitig und bunt

Der erste Hohenzollern-Markt hat ein buntes und vielfältiges Programm zu bieten. Die Marktzeiten sind am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Der bunte Festzug zieht am Sonntag ab 14 Uhr durch die Straßen.

Bereits am Montag, 9. September, hält Volker Trugenberger vom Hohenzollerischen Geschichtsverein einen Vortrag zum Thema „Nicht weit von Württemberg und Baden...“ über Hohenzollern – Burg, Adelshaus, Land. Zu dem Vortrag wird ab 19 Uhr ins Zunftheim in Empfingen in der Julius-Bauser-Straße 28 eingeladen.

Das Programm am Samstag im Kehlhof gestalten „Heilge3Zemmerner“ von 11 bis 13 Uhr, das „Bronnweiler Weib“ von 13 bis 14 Uhr, die Plettenberg Stammtischmusik von 15 bis 18 Uhr und der Gesangsverein Betra von 16 bis 16.30 Uhr.

In der Hütte „Zum luschdigen Meikel“ treten am Samstag „Die Original DoppelRadler-Musikanten“ von 11 bis 14 Uhr auf, “Echt un’ gmiätlich“ von 14 bis 16 Uhr und das Benni-Herd-Trio von 16 bis 19 Uhr.

Das Programm auf der Hauptbühne Weiherplatz gestalten am Samstag „Spundlochmusig“ von 11 bis 14 Uhr, Joe Vox mit Band von 14 bis 19 Uhr, die „Kächeles“ von 15 und 17 Uhr sowie „Die Echterdinger“ von 19.30 bis 1 Uhr.

Alphornklänge wecken die Empfinger am Morgen

Der Hohenzollern-Markt beginnt am Sonntag schon früh am Morgen mit der sogenannten Tagwacht. Alphornklänge ertönen bereits um 7 Uhr. Danach wird um 10 Uhr zum ökumenischen Wortgottesdienst in die Kirche St. George eingeladen.

Im Kehlhof werden die Festbesucher am Sonntag unterhalten von Elena Seeger von 11 Uhr, Werner Gaus ab 12.30 Uhr, von Peter Fidel und Lena ab 13.30 Uhr und von „Die Original DoppelRadler-Musikanten“ von 14.30 bis 18 Uhr sowie vom Balinger Danzensemble zwischen 15.30 und 16 Uhr.

Ganz Empfingen ist mit dem Logo des Hohenzollern-Marktes geschmückt. Foto: Gemeinde/Paul Bossenmaier

Auch in der Hütte „Zum luschdigen Meikel“ ist am Sonntag allerhand geboten. Hier treten die „Spundlochmusig“ von 11 bis 13 Uhr auf sowie die Gruppe „Echt un’ gmiätlich“, die die Gäste von 15 bis 18 Uhr unterhält.

Auf der Hauptbühne Weiherplatz tritt am Sonntag der Musikverein Wilflingen von 11 bis 13 Uhr auf, gefolgt vom Frauenchor Zollernalb ab 13 Uhr. Danach gibt es von 14 bis 15 Uhr eine Festzugpause. Im Programm folgen die Trachtenkinder Empfingen ab 15 Uhr, die Trachtenkapelle Empfingen von 15 bis 16 Uhr, die Lauchertmusikanten Melchingen zwischen 16 und 18.30 Uhr sowie das Balinger Danzensemble von 16.30 bis 17 Uhr.