Anzeige: Erster „Ebinger Weihnachtszauber“

1 Beim „Ebinger Winterzauber“ dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf zwei Bühnen freuen. Foto: Archiv/Martin Kistner

Am dritten Adventswochenende gibt es in der Innenstadt viele Stände und ein buntes Musikprogramm.









Link kopiert



In diesem Jahr verwandelt sich die Ebinger Markt- und Bahnhofstraße von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember, in einen glitzernden Weihnachtsmarkt voller Überraschungen. Der „Ebinger Weihnachtszauber“, der in diesem Jahr erstmals von der Citymanagement Albstadt GmbH organisiert wird, verspricht unvergessliche Momente und jede Menge neue Attraktionen neben den beliebten Klassikern. Partner des Organisators sind das Kulturamt Albstadt und der Förderverein Citymanagement.