Anzeige: Erste Schwarzwälder Natursteintage in Dornhan

Am Wochenende des 17. und 18. Mai öffnet das Natursteinzentrum Schwarzwald in Dornhan zum Blick hinter die Kulissen der Steinverarbeitung.

„Entdecken Sie mit uns die faszinierende Welt unserer Natursteine!“ wirbt die Natursteinzentrum Kaufmann GmbH für die ersten Schwarzwälder Natursteintage. „Wir präsentieren Ihnen unsere gläserne Produktion, wo unsere Grabmalherstellung stattfindet, die Vielfalt unserer Gartenobjekte, die beeindruckenden Rohblöcke, die wir in unserem Werk verarbeiten sowie die einzigartigen Grabmale, welche daraus entstehen; auch aus unseren exklusiven Materialien, welche sonst so nicht im Großhandel zu finden sind.“

Am Samstag Fachpublikum angesprochen

Der Samstag, der sich an Vertreter des Steinmetzgewerbes sowie aus dem Garten- und Landschaftsgewerbe richtet, beginnt um 10 Uhr.

Am Sonntag ist die ganze Bevölkerung eingeladen

Zum Fest am Sonntag ist ab 11 Uhr die gesamte Bevölkerung eingeladen. Am Sonntag gibs auch eine Hüpfburg, eine Fußballaktion und Kinderschminken der C-Jugend der Spielgemeinschaft Beffendorf- Hochmössingen, Führungen, Beratungen, eine Kunstausstellung im ersten Obergeschoss sowie Präsentationen von Ausstellern aus der Region und aus ganz Deutschland. „Erleben Sie, wie aus Großformat-Rohblöcken kunstvolle Grabmale und individuelle Gartenobjekte entstehen“, so die Veranstalter. „Lassen Sie sich von unseren hochwertigen Grabmalen und stilvollen Gartenobjekten inspirieren.“ Angekündigt sind neun Aussteller, unter anderem aus dem Naturstein- und CNC-Arbeitsbereich.

Ein Traditionsbetrieb

„Lassen Sie sich überraschen, was in einem Traditionsbetrieb seit 1928 und einem der ältesten Betriebe in Dornhan alles Innovatives steckt“, so das Unternehmen.