Anzeige Erst wird gekickt, dann gefeiert

Fasnet verbindet – viele Mitglieder der Viererbund-Zünfte aus Elzach, Rottweil, Überlingen und Oberndorf pflegen auch außerhalb der fünften Jahreszeit Kontakt. Und seit acht Jahren kommen die "Alten Herren" der jeweiligen Fußballvereine zusammen und messen sich auf dem Platz.

Titelverteidiger sind die Kicker aus Elzach-Yach. Sie siegten im vergangenen Jahr in Rottweil. Gastgeber ist heuer die Spielvereinigung Oberndorf

Bereits am Vormittag reisen die auswärtigen Gäste am 9. Juni in der Neckarstadt an und dürfen nach einer internen Begrüßung zunächst einmal eine private Führung durch die Narrenstube genießen.