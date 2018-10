Anzeige Erst eine Rote Wurst, dann in die Hüpfburg

Von Norden aus kommend lässt sich das Fahrzeug am besten auf den öffentlichen Parkflächen im Nägelesgraben und im Parkhaus Stadtmitte abstellen.

Wer von Süden in die Stadt einfährt, findet in Innenstadtnähe mehrere ausgeschilderte Parkflächen. Programm am Verkaufsoffenen Sonntag in Rottweil: Hüpfburg, Volksbank Hochbrücktorstraße Karussell, Obere Hauptstraße Glücksrad, Vodaphone, Hochbrücktorstraße Airnergy Atmungstankstelle, Gesundheitszentrum Seimen (rb).