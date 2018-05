Anzeige Ersatz für das Erdbeerfest

B eginn ist um 11.30 in der Seewaldhalle in Besenfeld. Die letzten Male hatte der SC Besenfeld-Igelsberg am Samstag und Sonntag in der Seewaldhalle gefeiert. Dabei war auch eine Band aufgetreten. Dies habe dieses Jahr nicht geklappt, die Band habe abgesagt, und es sei keine Alternative gefunden worden, hieß es seitens des Vereins. Allerdings bleibt die Tradition erhalten, dass es am Muttertag ein Gemeindeessen – wie es jetzt genannt wird – in der Seewaldhalle gibt.

Ebenfalls ist wieder eine kleine Überraschung für die Mütter geplant. Außerdem können die Besucher zum Nachtisch wieder Erdbeerkuchen bekommen. Darüber hinaus haben die Geschäfte in Besenfeld von 13 bis 18 Uhr am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.