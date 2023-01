5 La Familia Grande – manchmal herrscht ein rauer Wind Foto: Morlock

Zu ihrem Eröffnungsball unter dem Motto "Bella Italia – Dolce Vita in Horb" laden die Horber Narren am Samstag, 28. Januar, in die Hohenberghalle ein.















Horb - Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt ist das fast so schön, wie wenn sie über dem Priorberg untergeht. Italienische Gefühle in Horb können die Narren beim Eröffnungsball der Horber Narrenzunft in der "Sala Rotonda" erleben.

"Conte Rodolfo" und "Contessa Ita" freuen sich auf die geschätzte Anwesenheit ihres Narrenvolks. Mit dabei ist auch die Band Fashion: ihr Name ist Programm und eine Aufforderung, sich für den Besuch des Eröffnungsballs kleidungstechnisch hemmungslos aufzubrezeln. Schließlich weiß man ja seit Karl Lagerfeld: Wer in Jogginghosen ausgeht hat die Kontrolle über sein Leben schon verloren. Die Narren sollen also besser an Milano, an Versace, an Rom und Neapel und den "Carnevale in Venezia" (den Karneval in Venedig) denken.

Ein Highlight nach dem anderen

Das Programm am Eröffnungsabend bietet ein Highlight nach dem anderen, und die Horber Narrenzunft löst "tutti Problemi" auf Italienisch. Das "Hallabad" Horb", in dem die Fliesen nicht mehr davonfließen, braucht Strandfeeling – es wird zum Freibad mit Sonnenschirmen, Liegen, Eis, Pizza, Prosecco und Vino Bianco. Am besten, die Italiener bauen es, so wie die inspirierenden Strandbäder in Rimini, Riccione und Jesolo. "Hach nee, wär des schee", so der Wunsch der Horber Narrenzunft. Dann könnte der "Michael Keßler vo Ahldorf" den Chefkellner geben, in schwarzer Hos’ und weißem Hemmed: "Signora, Spagetti-Eis, Café Crema, Spumante… wolle auch fünf Kilo Kartoffele?" Unterstützt von Christoph Straub im selben Outfit: "…wolle Pollo für Suppa und Nudele?"

Festspiele wie in Verona

Festspiele wie in Verona gibt es dann in Horb. Am Ihlinger Tor, zum oberen Fenster hallt es dann: "Julia, amore mio, komme tapferle ra, onde gibt’s Brezele vom Bäcker Schott."

Am Ende sind alle Narren eine "Grande Famiglia" in der Halle, die von Monsignore Locki und la Mamma begrüßt wird.

Zu Essen gibt es molto bene (ganz viel): Panino al formaggio, Schnitzel Milano, Venice Bowl und Calamari, auch Gomorra arrabiata, Dorso Manzano und lombardische Maultaschen.

Bars warten auf das Narrenvolk

In kurzen Erklärvideos lernen die Narren wie man "Problemi di Amministrazione Communali" auf Italienisch lösen kann.

Und auch die Bars sind sehenswert und warten auf das Narrenvolk: die Rialto-Bar und die Bar Canale Grande extra voll mit wundervollen "Bellas" hinter dem Tresen.

Die Hohenberghalle, "la Sala", öffnet um 18 Uhr. Um 19.30 Uhr beginnt die italienische Oper mit einer Ouvertüre. Karten gibt es noch im "Salone Grandezza" von Imelda sowie an der Abendkasse.