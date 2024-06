1 Die Bauarbeiten am Sportzentrum Geißbühl befinden sich im Endspurt. Foto: Stadt Meßstetten/Volker Bitzer

Ein millionenschweres Bauprojekt, das lange in Arbeit gewesen ist, nähert sich der Zielgeraden: Das Sportzentrum Geißbühl in Meßstetten wird am 4. Juli um 18 Uhr feierlich eröffnet. Dann können auch endlich die Schulen und Vereine die rund 3,6 Hektar große Fläche für ihre Trainings- und Unterrichtsstunden nutzen.