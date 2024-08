Anzeige: Erlebnisshopping und Partystimmung gibt es in Schömberg

Zum letzten Mal in diesem Jahr können sich Besucher auf die Freitagabend-Aktion „Glücksmomente“ am 6. September freuen.

Shoppingerlebnis und Partystimmung, genau das bieten die Glücksmomente in Schömberg. Am Freitag, 6. September, findet die beliebte Aktion des Vereins Tourismus, Handel und Gewerbe Schömberg, kurz THG, letztmalig in diesem Jahr statt. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist aber anvisiert, verrät Udo Bertsch vom Verein Tourismus, Handel und Gewerbe Schömberg (THG), der das Event organisiert.

Denn das Konzept mit der Veranstaltungsreihe „Glücksmomente in Schömberg“ ist aufgegangen. In den Frühjahr- und Sommermonaten fand die Aktion der Einzelhändler an jedem ersten Freitag im Monat statt.

Der Mix aus Erlebnisshopping, Musikevent und Biergartenatmosphäre auf dem Gelände des Malergeschäfts Zillinger kam sehr gut an. Bevor sich das Veranstaltungsformat in die Herbst-/Winterpause verabschiedet, können Besucher nochmal „Glücksmomente in Schömberg“ erleben.

Jedes Glückslos gewinnt

Am Freitag, 6. September, gibt es in den teilnehmenden Geschäften wieder besondere Aktionen. Und mit jedem Einkauf erhalten die Kunden Glückslose. Das Beste daran: Jedes Los gewinnt. Die Glückspilze können sich über Einkaufsgutscheine bis hin zu Eintrittskarten, zum Beispiel für den Aussichtsturm Himmelsglück, von dem aus man einen atemberaubenden Ausblick auf den Schwarzwald genießen kann, freuen.

Ab einem Einkaufswert von 49,95 Euro im Modehaus Bertsch gibt es zudem einen Gutschein für einen Flammkuchen. Die Elsässische Spezialität wird von der Flammerie Calmbach in der Glückshütte beim Modehaus Bertsch verkauft. Im Schömberger Einzelhandel einzukaufen, lohnt sich also gleich mehrfach.

Musik im Big Band Sound

Ebenfalls zum Konzept der „Glücksmomente in Schömberg“ gehört ein Musikprogramm, das ordentlich für Stimmung sorgt. Am Freitag, 6. September, tritt die Big Band „Brandheiß“ auf dem Gelände von Maler Zillinger in der Liebenzeller Straße um 19 Uhr auf. Die größte Leidenschaft des Ensembles aus Pforzheim ist die Musik im Big Band Sound. Dazu gehören sowohl gängige Swing- und Jazz-Standards als auch Evergreens. Zum Repertoire gehören Titel von Glenn Miller, Benny Goodman, Bert Kaempfert oder George Gershwin. Aber auch brandaktuelle Schlager und Hits im Big Band Stil werden das Publikum begeistern. Unter den Musikern befinden sich einige ehemalige Profimusiker sowie eine ausgebildete Sängerin.

Gemütliche Biergartenatmosphäre

Auf dem Gelände erwartet die Besucher neben flotten Big Band Sound auch eine gemütliche Biergartenatmosphäre. Für die Verpflegung der Besucher wird der Wintersportverein Schömberg e. V. sorgen. Sponsoren der Veranstaltung sind das Modehaus Bertsch, das Malergeschäft Zillinger, Edeka Eitel, die Versicherungsagentur Aatz und der THG.