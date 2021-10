2 Noch sind die neuen Kühltheken in der Stettener Metzgerei Klingenstein leer, aber mit der Neueröffnung des Verkaufsgeschäftes am heutigen Freitag wird sie die Kundschaft reich bestückt mit Fleisch und Wurstwaren vorfinden. Foto: Kost

In den letzten Tagen und Wochen wurde in der Metzgerei Klingenstein in Stetten fleißig geschafft. Vom Ergebnis kann sich die Kundschaft ab dem heutigen Freitag selbst überzeugen.

In den vergangenen fünf Wochen musste das Personal von Metzgereimeister Roland Klingenstein und seiner Frau Esther Fleisch- und Wurstwaren vor der Metzgerei aus einem Verkaufswagen heraus anbieten, weil die Handwerker den Verkaufsraum komplett auf den Kopf stellten.

Seit Roland Klingenstein die Metzgerei 1998 von Horst Pfeffer übernommen hat, war der Verkaufsraum nämlich unverändert geblieben, jetzt wurde dort alles neu gemacht. Das Geschäft wurde dafür komplett ausgeräumt und erhielt eine neue Decke, neue Regale und vor allem eine neue Kühltheke.

Das sorgt nicht nur für eine bessere Präsentation der Waren und eine freundlichere Atmosphäre für Personal und Kundschaft, es geht natürlich auch darum, dass die neuen Kühltheken wesentlich energieeffizienter arbeiten und damit umweltfreundlicher sind. Außerdem konnte so der Bereich der Heißtheke vergrößert und zentraler platziert werden.

Schon im vergangenen Jahr hat der 55-jährige Metzgermeister den Schlachtraum renoviert, in dem jede Woche immer montags bis zu 15 Schweine geschlachtet werden. In diesem Frühjahr schließlich hat Roland Klingenstein im ehemaligen Nebenzimmer des Gasthauses Engel – es ist räumlich mit der Metzgerei verbunden – neue Kühlräume eingerichtet. Dort sind auch die Reiferäume für Salami und seinen selbst hergestellten luftgetrockneten Zollernschinken, dem der Metzger mindestens neun Monate Reifezeit zugesteht. Er ist sozusagen das Markenzeichen der Metzgerei Klingenstein.

Regionalität und Qualität, das sind Dinge, auf die Roland Klingenstein großen Wert legt. Vor etwa drei Jahren hat er damit begonnen, auf den Zukauf von Salami oder Schinken ganz zu verzichten, Fleisch und Wurst wird in der Metzgerei komplett selbst hergestellt und in Naturdärme gefüllt. Schweine und Rinder bezieht er von Landwirten aus der Region, die nicht weiter als 30 Kilometer entfernt sind, Lämmer vom Stettener Schäfer Schwarz.

Ein Konzept, das von seiner Kundschaft sehr geschätzt wird und zum Erfolg der Metzgerei Klingenstein beiträgt. Ihr Hauptstandort ist Stetten, aber sie betreibt auch seit fast 20 Jahren eine Verkaufsfiliale in Wankheim und seit etwas mehr als zwei Jahren eine in Nehren. Insgesamt 20 Angestellte beschäftigt Roland Klingenstein, darunter – ihn einberechnet – vier Metzger. Und er ist weiter auf der Suche nach Verstärkung im Verkauf.

Schon am heutigen Freitag kann man in dem neu gestalteten Ladengeschäft zu den üblichen Öffnungszeiten zu Eröffnungsangeboten einkaufen, am morgigen Samstag, 16. Oktober, ist die Metzgerei zwar schon ab 7 Uhr geöffnet, aber von 10.30 bis 14 Uhr steigt unter 3G-Regeln zusätzlich ein Eröffnungsfest mit der Möglichkeit, den Betrieb zu besichtigen. Für die Bewirtung sorgt der Motorsportclub Stetten und als kulinarische Leckerbissen gibt’s Rote Würste und vor allem Ochs am Spieß.