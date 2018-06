Anzeige Erfolgsgeschichte wird 50 Jahre alt

Was für die Kunden von unschätzbarem Wert ist, stellt natürlich die Verantwortlichen um Firmeninhaber Thomas Ott, der seit 2003 die Geschicke der Firma zusammen mit seiner Schwester Tanja Gebhard verantwortlich lenkt, immer wieder vor Herausforderungen. Gebäudereinigung ist nicht gleich putzen: Außer dem Reinigen steht auch die Pflege und Werterhaltung von Gebäuden im Vordergrund. Das gilt nicht nur für die Räume, Fassaden, Fenster und sonstige Flächen, die von den vielen Mitarbeitern tagtäglich auf Hochglanz gebracht werden, sondern auch die saubere Umwelt. Energetische Optimierung der beiden vollvernetzten Firmengebäude haben sich die Ott’s auf ihre Fahnen geschrieben.

So fahren allein sieben der derzeit 28 Firmenfahrzeuge bereits rein elektrisch. Strom wird durch die hauseigene Photovoltaikanlage, die man auf das neue Vordach des neuen Magazins installierte gewonnen, und steht auch der Öffentlichkeit durch die neue E-Ladesäule gegen Gebühr zur Verfügung. Die Heiz-Zeiten beider Gebäude sind ebenso genau nach dem Bedarf getaktet, wie beispielsweise die LED-Beleuchtung in den Räumen. "Wir haben ein maßgeschneidertes Energiemanagement für beide Häuser, dass in Zusammenarbeit mit dem Energieberater Thomas Pischner aus Horb und dem Spezialisten Reuko aus Nagold genau für uns konzipiert wurde", freut sich Firmeninhaber Thomas Ott.