Anzeige Erfolgsgeschichte geht Dank hohen Engagements weiter

Bekanntlich feierte der GHV in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. "Ohne das Engagement der Mitglieder stünden wir nicht auf so erfolgreichen Beinen und deshalb soll dieses Jahr die Feier für sie gestaltet sein", erläuterte GHV-Vorsitzender Martin Delago bei der Hauptversammlung zu Jahresbeginn.

Nachdem die Gewerbetreibenden in regelmäßigen Abständen und zu markanten zeitlichen Meilensteinen des Vereins mit Großveranstaltungen für Gemeinde, Betriebe und interessierte Gäste aufwarteten, feierten sie sich im Jahresverlauf selbst. Eindrucksvoll ist ihnen die Gala in der Festhalle in Erinnerung. Viel ehrenamtliches Engagement trage dazu bei, dass der GHV über die Gemeindegrenzen hinaus strahle, hatte zweiter Vorsitzender Roland Leyhr anlässlich der Feier hervorgehoben (wir berichteten).

Inzwischen 108 Mitglieder