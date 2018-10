Anzeige Erfolge schnell sichtbar

Die Teilnehmer, die die Kurse bislang besucht haben, sind begeistert und voll des Lobes. "Ich habe euren Aufruf mit bekannten Gesichtern gesehen. Grund für die Teilnahme waren die Normalos im Gruppentraining. Ich habe mich aufgehoben gefühlt in dem Programm, da es einen Startschuss für alle gemeinsam gab", schildert eine Teilnehmerin. ­ Erfolgsrezept ist ein abgestimmtes Training aus Kraft und Ausdauer in Kombination mit einer individuellen Ernährungsanalyse und der bewussten Ernährungsumstellung für jeden einzelnen Teilnehmer. Viele Teilnehmer schildern, dass sie in den vergangenen Jahren wegen ihrer Kinder oder der beruflicher Einspannung keinen Sport treiben konnten.

Auch die Ernährung geriet bei vielen ins Hintertreffen. "Durch die Versetzung in die neue Zweigstelle kam es zum Frustessen. Es gab viele kleine Zwischenmahlzeiten mit Schokolade", erzählt die Teilnehmerin weiter und lobt zugleich den Ernährungsplan, der für den Kurs erstellt wird. "Ich konnte die Mahlzeiten sehr gut in den Alltag integrieren, und die Gerichte waren alle sehr lecker".

Viel Lob kommt auch von Teilnehmern, die in den vergangenen Jahren gesundheitlich eingeschränkt waren. "Ich hatte einen sehr schweren Bandscheibenvorfall: Die Geräte wurden auf mich optimal eingestellt, sodass ich während des Trainings nicht überlastet wurde. Zuvor befand ich mich noch in Therapie und hatte seit Juni vergangenen Jahres immer Schmerzen im unteren Rückenbereich. Nach zwei Wochen Training im Injoy haben sich diese in Luft aufgelöst", schildert eine andere Teilnehmerin und freut sich besonders darüber, dass die versprochenen Ziele erreicht werden konnten. "Ich würde das Projekt jedem empfehlen, der abnehmen möchte".