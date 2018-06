Anzeige Erfolg mit moderner und stylischer Ausbildung

Unternehmensgröße rechnet. Und lohnt.

Aber mit 35 Mitarbeitern (davon acht Azubis und neun(!) mit Meisterbrief) sind „Klaus + Uschi“ mittlerweile groß genug, um sich sowohl eine eigene Markenführung als auch ein eigenes, hoch-qualifiziertes (und mittlerweile vielfach preisgekröntes) Ausbildungskonzept leisten zu können. Erster Schritt, wenn ein Azubi hier neu anfängt: „Persönlichkeitsbildung“, erläutert Sarah Franke, Ausbildungsleiterin bei „Klaus + Uschi“. Heißt: „Wir müssen die jungen Leute erst einmal gezielt darauf vorbereiten, wie sie den Kunden gegenüber aufzutreten haben.“ Welche Manieren und (guten) Umgangsformen man im Berufsalltag zu haben hat. Der Friseur-Knigge quasi. Man kann es aber auch schlicht „Kundenorientierung“ nennen.

Es dauert eine Weile, bis Azubis dann nach Übungen am Modell irgendwann ans „echte Haar“ herandürfen. „Da können die dann schon ’was‘„, so die Ausbildungsleiterin. Parallel erhalten die jungen Mitarbeiter früh echte Verantwortungsbereiche. „Den Kühlschrank immer akkurat gefüllt halten, ohne dass man was sagen oder anweisen muss.“ Je besser und zuverlässiger solche Verantwortungsbereiche ausgefüllt werden, desto mehr wächst auch das Vertrauen – und die Berufung zur Mehr. „Bis hin zum eigenen Kundenstamm“ – das Größte, wenn man noch in der Ausbildung ist.

Der Lohn für soviel Aufwand mit den eigenen Lehrlingen: „Die Branche hat Probleme, im derzeit extrem angespannten Arbeitsmarkt noch Nachwuchs zu finden. Wir nicht. Wir können tatsächlich immer noch jeden Ausbildungsplatz auch mit einem sehr guten Bewerber, einer sehr guten Bewerberin besetzen.“ Was impliziert: auch Jungs interessieren sich zumindest bei „Klaus + Uschi“ für den Friseur-Beruf. „Irgendwie auch ein Alleinstellungsmerkmal für uns.“

Aber ist „Klaus + Uschi“ mit dieser Alleinstellung in der eigenen Branche nicht auch eine Ausnahme in Nagold? Sascha Mozdzierz schüttelt den Kopf: „Diesen Innovations-Geist in der Unternehmensführung gibt es hier in Nagold in vielen außergewöhnlichen Betrieben.“ Für ihn sei („im viel größeren Rahmen“) Häfele ein Beispiel dafür. Oder Digel. Oder Zaiser. Oder, oder, oder... „Es ist einfach ein tolles Biotop für innovative Unternehmen, für neue urbane Arbeits- und Betriebskonzepte.“ Mit großer Strahlkraft weit über Nagold hinaus.

Beispiel dafür: nach einem Branchen-Auftritt bei einem Barber-Kontest in Stuttgart mit den besten Barbershops der Nation wurde tatsächlich „Klaus Barbershop“ – also Sascha Mozdzierz und sein „Herren-Team“ – von der Handwerkskammer Heilbronn eingeladen, den Branchen-Unternehmen im dortigen Kammerbezirk moderne Betriebsführung im Friseur-Handwerk beizubringen: „Wir hier in Nagold sind tatsächlich Modell und Vorbild.“

Autor: Axel H. Kunert