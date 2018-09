Anzeige Erfahrung trägt Früchte

Ein wesentlicher Vorteil ist laut Jochen Karle, "dass viele Bäume im eigenen Betrieb auf unserer fünf Hektar großen Baumschul-Fläche gezogen werden und so bei der Neupflanzung im Garten des Kunden auch besser anwachsen, weil sie das hiesige Klima gewohnt und abgehärtet sind". So erzeugt die Baumschule jährlich unter anderem etwa 2500 Freilandrosen und mehr als 4500 Obstbäume in 60 verschiedenen Sorten.

In die Zeit der Jubiläumsfeier fällt auch der Startschuss für die Herbstsaison in den Gärten. Nahezu alle Pflanzen können nach Angaben von Jochen Karle jetzt gesetzt werden und hätten dann einen bedeutenden Wachstumsvorsprung gegenüber denjenigen, die im Frühjahr in den Boden kommen.

Mit einem umfassenden Programm für Jung und Alt wartet die Baum- und Rosenschule Anton Karle beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 30. September, ab 10 Uhr auf.

So gibt es eine große Pflanzenausstellung zu bewundern. Eine Obstausstellung mit Verkostung bieten die Baum- und Fachwarte Zollernalb. Die Destillerie Schäfer aus Weilheim ist mit einer Verkostung regionaler Streuobstdestillate vertreten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Bauernkapelle aus Geislingen.

Clown Bobby sorgt dafür, dass bei den jungen Besuchern keine Langeweile aufkommt. Kinder können basteln und sich auf einem Spielplatz austoben.

Verköstigt werden die Besucher mit Spezialitäten der örtlichen Landmetzgerei Karle. Für die Bewirtung ist die Dautmerger Feuerwehr zuständig. Geboten werden überdies Kaffee und Kuchen, auch ein Weizenstand ist aufgebaut. Gefeiert wird bei jedem Wetter. Die Betriebshalle ist bestuhlt.