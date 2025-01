Die kalten Wintermonate belasten oft Körper und Geist. Sie sind daher ein idealer Zeitpunkt, um sich eine Auszeit zu gönnen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. Thermalbaden und Saunieren bieten in dieser Zeit ganz besondere Vorteile und lassen die Kälte vergessen.

Die wohlige Wärme des Thermalwassers von Bad Wildbad dringt tief in die Muskeln ein, löst Verspannungen und sorgt für sofortige Entspannung.

Besonders wohltuend ist der Wechsel zwischen Wärme und Kälte, zum Beispiel in den Saunen und in den Abkühlbereichen. Diese Temperaturreize stärken das Immunsystem und fördern die Durchblutung. Somit bieten sie eine ideale Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit.

Gut für Gelenke: Thermalwasser und Naturfango

Neben der entspannenden Wirkung des Thermalwassers bietet das Gesundheitszentrum der Vital Therme in Bad Wildbad auch Anwendungen mit Naturfango-Packungen an. Dieses Naturprodukt wird warm auf die Haut aufgetragen. Die Mineralien des Naturfangos dringen in die Haut ein und fördern die Durchblutung. Die Wärme wirkt entkrampfend auf Muskeln und Gelenke und lindert so Beschwerden des Bewegungsapparats.

Entspannung und Pflege für die Haut

Die Mineralien im Wildbader Thermalwasser pflegen die Haut und schützen sie vor der trockenen Winterluft. Ein Thermalbad unterstützt so nicht nur das Wohlbefinden, sondern auch die natürliche Feuchtigkeitsbalance der Haut.

Gesundheit und Wohlbefinden

Ein Besuch im Palais Thermal oder der Vital Therme in Bad Wildbad ist mehr als nur eine Auszeit – es ist eine Wohltat für Körper und Geist. Die Besucher können eintauchen in die Welt der Regeneration und sich von den gesundheitsfördernden Anwendungen verwöhnen lassen.

Weitere Informationen zu Anwendungen und Angeboten des Palais Thermal und der Vital Therme gibt es auf den Webseiten www.vitaltherme-wildbad.de und www.palais-thermal.de.