Das Landgasthaus „Pflug“ in Rötenberg ist die richtige Adresse für die gemütliche Einkehr, für Feiern, für gutbürgerliche Küche und für den Urlaub im Schwarzwald.









Das Landgasthaus „Pflug“ mit Pension in Rötenberg hat eine lange Tradition. Bereits um das Jahr 1900 wurde in der Gaststätte in der Alpirsbacher Straße Bier gezapft. Auch heute noch ist der „Pflug“ in jeder Hinsicht eine gute Adresse und der Inbegriff für gepflegte Gastlichkeit und gutbürgerliche Küche.