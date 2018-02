Anzeige Entlastende Betreuung

Die Tagespflege gewährt Entlastung, sodass Angehörige weiterhin berufstätig sein können oder den nötigen Freiraum im Alltag erhalten. Zudem leistet die Tagespflege einen wichtigen Beitrag zur Zufriedenheit und Lebensqualität alter Menschen. Alleinstehende, Hilfebedürftige oder an Demenz Erkrankte erfahren hier eine besondere Fürsorge. Das gilt auch für die Tagespflege im Seniorenzentrum "Sonnenhalde" in Altensteig. Seit September 2017 betreuen Pflegedienstleiterin Anne Kuchlbauer und ihr Team bis zu 15 Tagesgäste. "Unser Angebot richtet sich an Seniorinnen und Senioren und andere pflegebedürftige Menschen, die tagsüber Hilfe und Pflege brauchen, abends und nachts aber lieber in den eigenen vier Wänden sein wollen", erläutert Anne Kuchlbauer.

Zum Service gehört auch ein Fahrdienst

Von montags bis freitags jeweils von 8 bis 16.30 Uhr bietet die Tagespflege in der Sonnenhalde ein Angebot, das flexibel in Anspruch genommen werden kann. Sei es für alle fünf Tage, sei es für nur einen oder ein paar Tage in der Woche. Zum Service gehört auch ein Fahrdienst. Untergebracht ist die Tagespflege in einem separaten Abschnitt der "Sonnenhalde". Auf 400 Quadratmetern Fläche stehen ein Kreativ- und ein Bewegungs-Raum, ein Musik-Bereich, ein wohnlich-gemütlicher Speisesaal, Ruheräume, eine Küche sowie behindertengerechte Sanitärräume zur Verfügung. Der schöne Außenbereich lädt zum Spazierengehen ein und ermöglicht Begegnungen mit den Bewohnern des Seniorenzentrums.