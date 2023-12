Anzeige: enerix: Neueröffnung in Freudenstadt

Seit Anfang Januar ist die Fachbetriebskette mit einer Verkaufsstelle in der Lange Straße 21 vertreten. Mit den schlüsselfertigen Energiesystemen von enerix können sich Kunden von Energiekonzernen und steigenden Strompreisen unabhängig machen.

Die dezentrale Energieerzeugung erfreut sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Photovoltaikanlagen und Stromspeicher gehören mittlerweile zu einem modernen Haus, ebenso wie die Heizungsanlage. Hintergrund dieser positiven Entwicklung und der damit verbundenen steigenden Nachfrage ist die Möglichkeit, Strom auf seinem Hausdach sehr günstig selbst herzustellen, zu speichern und zu jeder Tages- und Nachtzeit zu verbrauchen.

Bundesweit am Markt

Hausbesitzer oder Betriebe machen sich damit nicht nur von Energiekonzernen unabhängig, sondern auch von steigenden Strompreisen. Eine 40 Quadratmeter große Photovoltaikanlage liefert so viel Strom, wie eine vierköpfige Familie im Jahr verbraucht, große Stromspeicher speichern den Solarstrom für die Nacht. Die Anlage kostet so viel wie eine Heizungsanlage und refinanziert sich je nach Standort nach etwas mehr als zehn Jahren. Hat sich die Anlage amortisiert, gibt es den Strom für den Besitzer kostenlos.

Neue Verkaufsstelle mitten in Freudenstadt

Seit Anfang Januar ist die Fachbetriebskette enerix mit einer Verkaufsstelle mitten in Freudenstadt in der Lange Straße 21 vertreten. Das bundesweit tätige Unternehmen hat sich auf die Installation dezentraler Energiesysteme – vorrangig Photovoltaikanlagen kombiniert mit Stromspeichern für Hausbesitzer – spezialisiert und gehört zu den führenden Unternehmen in Deutschland. Paul Haas ist der verantwortliche Energiefachmann für die Region Freudenstadt und berät Hausbesitzer und kleinere Gewerbebetriebe. „Mit völlig neuen Angeboten, beispielsweise einer Stromcloud, liefern wir unseren Kunden sogar die Möglichkeit, Solarstrom für die Wintermonate einzulagern, um dann die Wärmepumpe zu betreiben oder das Elektroauto zu laden“, erläutert Paul Haas, Geschäftsführer des Photovoltaik- und Stromspeicherfachbetriebs.

Photovoltaikanlagen: ein riesiges Energiepotenzial

Photovoltaikanlagen rechnen sich nicht nur in südlichen Regionen. Der regionale Energieertrag ist mit über 950 kWh / (kWp x a) in Baden-Württemberg fantastisch für PV-Anlagen geeignet – ein riesiges Energiepotenzial, das jeder Hausbesitzer für seine Energieversorgung nutzen sollte. „Wir liefern unseren Kunden schlüsselfertige Energiesysteme, mit denen sie sich unabhängig von Energiekonzernen und steigenden Strompreisen machen“, erläutert der Energiefachmann, bei dem man die Begeisterung für seine Produkte spürt.

Das Unternehmen

Enerix

Enerix ist führender Serviceanbieter für dezentrale Energiesysteme und Energieeffizienz und das erste Franchisesystem in der Energiebranche. Die Fachbetriebskette liefert dezentrale und nachhaltige Energielösungen für Hausbesitzer und mittelständische Betriebe. Das Alleinstellungsmerkmal ist der Rundumservice, den enerix seinen Kunden bietet. Mit über 100 Standorten in Deutschland und Österreich und mehr als 20 000 installierten Systemen gehört enerix aktuell zu den erfahrensten Anbietern am Markt.