Anzeige Endlich mehr Platz in der Realschule

Große Freude an der Hechinger Realschule: Der Erweiterungsbau ist rechtzeitig zum neuen Schuljahr fertig geworden. Zuvor mussten stets einige Klassen quer durch den Gebäudekomplex wandern.

Gleich alle vier fünfte Klassen sind in dem neuen Holzständerbau untergebracht. Die Räume sind zudem hochmodern. Sie sind mit Whiteboard und Beamer ausgestattet. Die Räume werden zudem aber multifunktional genutzt, also nicht ausschließlich von den Fünftklässlern.

Zum Beispiel wird dort in der Mittagspause im Rahmen der Ganztagesbetreuung eine Hausaufgabenhilfe angeboten. Nach 14 Uhr ist an zwei Tagen Regelunterricht und an zwei anderen Tagen finden noch Arbeitsgemeinschaften und Förderkurse statt.