Elster Automobile in Epfendorf öffnet seine Pforten

Im Außenbereich warten ein roter Mini, ein Fiat Cinquecento und ein Käfer Cabriolet auf einen neuen Besitzer.

Im Gewerbegebiet Sandbühl an der L 424 eröffnete Ingo Elster nach acht Monaten Bauzeit Anfang Mai sein neues Kraftfahrzeug-Servicecenter "Elster Automobile".















Epfendorf - Beim Tag der Offenen Tür am Sonntag, 29. Mai, ist die Bevölkerung von 10 bis 17 Uhr herzlich eingeladen zur ausgiebigen Besichtigung, zum Schnuppern und Kennenlernen. Wie das moderne Autohaus im exklusiven Design in Zusammenarbeit mit ortsansässigen und regionalen Fachbetrieben in die Höhe wuchs, von der Bodenplatte bis zum Pultdach mit Photovoltaikanlage, konnten Verkehrsteilnehmer auf der L 424 (ehemals B 14) zwischen Epfendorf und Harthausen im Vorbeifahren miterleben.

Im doppelten Sinne werden hier Automobilträume wahr: Während sich Ingo Elster mit voller Kraft dafür einsetzt, die Lieblingsmodelle seiner Kunden zu beschaffen und ihren Wert zu erhalten, erfüllt er sich gleichzeitig mit der Selbst­ständigkeit seinen Lebenstraum.

In Fleisch und Blut übergegangen

Die Oldtimer-Leidenschaft ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Im Vorjahr beendete er aus freien Stücken seine zielstrebige Angestellten-Karriere als zertifizierter Verkaufsleiter mit Schulungsaufgaben im Fahrzeugvertrieb und gründete mit 32 Jahren VW-Berufserfahrung seinen eigenen Betrieb.

Dadurch kann er seine Kompetenz für aktuelle Modelle ideal mit seiner Leidenschaft für Fahrzeugklassiker aller Art verbinden, die auch ausgewählte Traktoren und Motorräder einschließt. Auch Wertgutachten und Oldtimer-Gutachten als Voraussetzung für die H-Zulassung von Fahrzeugen, die mindestens 30 Jahre alt sind, werden erstellt.

Bei der Umsetzung seiner Baupläne überließ der Unternehmensgründer nichts dem Zufall. Tagtäglich kümmerte er sich intensiv um die Fertigstellung des Neubaus und die Vorbereitung der Eröffnung. Das Ergebnis zeigt, dass sich die Mühe mehr als gelohnt hat. Das großzügige Betriebsgelände umfasst rund 3000 Quadratmeter mit Ausstellungsfläche und Stellplätzen.

Beratung, Vertrieb und Service unter einem Dach

Das wohldurchdachte, klimatisierte Gebäude in edlem Anthrazit mit der markanten Glasfront vereint auf knapp 500 Quadratmetern Nutzfläche Beratung, Vertrieb und Service unter einem Dach.

Anlässlich der Einweihung ist auch für Verpflegung gesorgt. Zwischen 13 und 16 Uhr werden für den Nachwuchs zusätzlich noch Kinderschminken und Luftballon-Figuren angeboten.

Das Angebot von "Elster Automobile" ist vielfältig und entspricht der Devise "Alles aus einer Hand", Schwerpunkte des neuen Betriebes sind der Handel, An- und Verkauf von Oldtimern und Youngtimern, Suchaufträge nach besonderen Liebhaberstücken und Original-Ersatzteilen, die Instandsetzung sowie Vertrieb, Reparatur und Wartung von jungen, gebrauchten Automobilen aus dem Volkswagen-Konzern.

Rundum-Sorglos-Paket

Auch Premium-Marken sind vertreten. Dazu zählen neben den beliebten VW-Modellen die Marken Škoda, Seat und Cupra, Porsche im Sportbereich sowie die Premium-Marken Audi, Lamborghini, Bentley und Ducati-Motorräder. In Kombination mit einem maßgeschneiderten Leasing-, Finanzierungs- und Versicherungsangebot wird daraus für jeden Kunden je nach Wunsch das richtige Rundum-Sorglos-Paket.

Die Kfz-Fachwerkstatt übernimmt die fachmännische Reparatur und Restaurierung von Young- und Oldtimern, damit auch Kunden ohne Schrauber-Qualitäten ihre Schätze bei der Instandsetzung in guten Händen wissen.

"Auch wer ein Ersatzteil für sein vorhandenes Liebhaberstück zum Selbsteinbau sucht, ist bei uns an der richtigen Adresse", versichert Ingo Elster, weist aber vorsorglich darauf hin, dass eine Teilegarantie nur beim Einbau durch die Fachwerkstatt gewährt werden kann.

Jedes Automobil erzählt eigene Geschichte

Sollte ein Spezialteil trotz aller Bemühungen nicht mehr am Markt verfügbar sein, kennt der passionierte Fahrzeug-Fan die richtigen Adressen zur Herstellung eines originalgetreuen Nachbaus. Aber auch etwas Patina sei zuweilen erlaubt. Nicht alles müsse perfekt sein, denn jedes Automobil erzähle seine eigene Geschichte. Daher komme es beim Liebhaberwert eines Fahrzeuges auf das richtige Fingerspitzengefühl an.

Ein Scheunenfund gibt den Startschuss

Werkstattleiter Oliver Hölz teilt die Faszination seines Arbeitgebers, hat selbst schon drei Oldtimer restauriert und bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Kfz-Branche mit. Seine Oldtimer-Leidenschaft entwickelte sich durch einen Scheunenfund, einen Opel Admiral. Erfolgreich nahm er die Herausforderung der Restauration an und machte sich als Organisator des Oldtimer-Korsos beim Dorffest Seedorf einen Namen in der Szene.

Nun bringt er sein ganzes Fachwissen bei "Elster Automobile" ein. Die Werkstattausstattung auf neuestem Stand der Technik erlaubt sämtliche Dienstleistungen für Fahrzeugklassiker und aktuelle Modelle wie Kundendienst, Unfall-Instandsetzung, die Abnahme und Eintragung von Hauptuntersuchungen, Klimaanlagen-Service, Licht- und Bremsencheck, Felgen- und Reifendienst.

