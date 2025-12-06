1 Hörakustikermeisterin Elke Schlabe freut sich in ihrem Ladengeschäft in Sulz auf ihre Kundinnen und Kunden Foto: Neckartal Hörsysteme Am Montag, 8. Dezember, eröffnet Hörakustikermeisterin Elke Schlabe in Sulz am Neckar im Gebäude Bahnhofstraße 39 ihr Geschäft Neckartal Hörsysteme.







Link kopiert



Sulz am Neckar hat ein neues Ladengeschäft für Hörakustik, und zwar im Gebäude Bahnhofstraße 39. Betreiberin ist die erfahrene Hörakustikermeisterin Elke Schlabe, die man in Sulz auch schon seit 18 Jahren kennt. Nach 40 Jahren in ihrem Beruf entschied sie sich für den Schritt in die Selbstständigkeit und freut sich über ihre Entscheidung. Schlabes Ladengeschäft Neckartal Hörsysteme ist barrierefrei erreichbar, gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden, und Parkplätze stehen beim Gebäude ebenfalls zur Verfügung. Vor wenigen Tagen wurden ihre Räume von einem Vertreter ihrer Innung offiziell abgenommen. Zu Elke Schlabes Ausstattung gehört auch eine nagelneue schallisolierte Hörkabine.