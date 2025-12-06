Anzeige: Elke Schlabe: „Gutes Hören bedeutet Lebensqualität“
1
Hörakustikermeisterin Elke Schlabe freut sich in ihrem Ladengeschäft in Sulz auf ihre Kundinnen und Kunden Foto: Neckartal Hörsysteme

Am Montag, 8. Dezember, eröffnet Hörakustikermeisterin Elke Schlabe in Sulz am Neckar im Gebäude Bahnhofstraße 39 ihr Geschäft Neckartal Hörsysteme.

Sulz am Neckar hat ein neues Ladengeschäft für Hörakustik, und zwar im Gebäude Bahnhofstraße 39. Betreiberin ist die erfahrene Hörakustikermeisterin Elke Schlabe, die man in Sulz auch schon seit 18 Jahren kennt. Nach 40 Jahren in ihrem Beruf entschied sie sich für den Schritt in die Selbstständigkeit und freut sich über ihre Entscheidung. Schlabes Ladengeschäft Neckartal Hörsysteme ist barrierefrei erreichbar, gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden, und Parkplätze stehen beim Gebäude ebenfalls zur Verfügung. Vor wenigen Tagen wurden ihre Räume von einem Vertreter ihrer Innung offiziell abgenommen. Zu Elke Schlabes Ausstattung gehört auch eine nagelneue schallisolierte Hörkabine.

 

Nachbetreuung wichtig

Bei Neckartal Hörsysteme sind Hörtests und auch ihre Auswertung möglich. Darüber hinaus kann Elke Schlabe alle Hörgeräte individuell anpassen. Sie bietet einen Reparaturservice und einen Zubehörverkauf. Darüber hinaus findet man in ihrem Ladengeschäft die passende Lärmschutzausrüstung. „Wichtig ist mir auch die Nachbetreuung der Kunden. Mit dem Verkauf des Geräts ist die Betreuung des Kunden nicht abgeschlossen.“

Hightech-Hörsystem mit KI

Eines der Hörsysteme, mit denen Elke Schlabe arbeitet, ist das Insera S-R Im-Ohr-Hörsystem von Unitron; ein System, das maßgefertigt wird und wiederaufladbar ist. Dank künstlicher Intelligenz passt sich das Gerät an die jeweilige Hör-Situation an. Und: es ist ein Upgrade auf eine höhere Technologieebene auch nach dem Kauf möglich.

„Wir begleiten Sie mit Fachwissen und Leidenschaft auf Ihrer persönlichen Hörreise – vom ersten Hörtest bis zur individuellen Anpassung Ihres Hörsystems. Für ein Lächeln von Ohr zu Ohr“, verspricht Elke Schlabe. Gutes Hören bedeutet Lebensqualität.

 