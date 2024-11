Anzeige: Elektro Scheerer in Rötenberg: „Das neue Firmengebäude ist ein Highlight!“

In Zeiten des Fachhändlersterbens hat Elektro Scheerer im Gewerbegebiet Herdweg/ Strut in Aichhalden-Rötenberg in ein neues Firmengebäude investiert und ist jetzt – nach 75 Jahren Zusammenarbeit – Miele-Exklusiv-Partner mit Shop.

Mit viel Herzblut, einem tollen Team und ortsansässigen Firmen ist Uwe Scheerer, Inhaber des Unternehmens Elektro Scheerer, in Rekordzeit ein Neubau im Gewerbegebiet Herdweg/Strut in Rötenberg gelungen. „Im März rückte der Bagger an, im Hochsommer war das Gebäude fertig“, freut sich Uwe Scheerer. Eingezogen ist das Unternehmen im Oktober.

Das Gebäude ist ein Holzbau, und mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und an der Südwand rechnerisch energieautark. Es ist sogar genüg Strom übrig, um damit auch die elektrischen Firmenfahrzeuge laden zu können.

Der Neubau ist perfekt auf die Bedürfnisse einer Elektrofirma abgestimmt. Das Kronjuwel des Gebäudes ist der offen und modern gestaltete Miele-Shop, an den sich eine Theke und eine Auslage mit einer großen Auswahl an Kleingeräten anschließt; vom Toaster und Eierkocher bis zum Haarföhn. Hier grenzt dann eine Vorführküche an, die auch als Besprechungsraum benutzt wird; beheizt von einer Infrarot-Heizung an der Decke.

Erfahrener Elektroinstallateur

Elektro Scheerer steht für Qualität in Elektroinstallationen aller Art, für Smart-Home- Systeme, erneuerbare Energien wie Photovoltaik und Speichersysteme sowie für Hausgeräte mit eigenem Kundendienst.

Uwe Scheerers Frau Melanie, die seit 2013 mit in der Firma arbeitet, ist total überwältigt, wie gut das neue Firmengebäude angenommen wird. „Das neue Firmengebäude ist ein Highlight!“

Ohne seine Familie – Ehefrau Melanie sowie die Töchter Romy und Leni – „wäre dieses Mammutprojekt nicht zu stemmen gewesen“, räumt der Inhaber ein.

Besuch von der Firma Miele, vertreten durch Roman Hof und Sandra Wolf, gab es auch schon. Mit dem Traditionskonzern – Hersteller von Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Geschirrspülautomaten und Staubsaugern – arbeitet Elek-tro Scheerer seit mehr als 75 Jahren zusammen und wurde nun zum Miele-Exklusiv-Partner mit Shop. „Wir sind glücklich und dankbar, dass Familie Scheerer mit uns diesen Weg gegangen ist, der Marke Miele in ihren Verkaufsräumen einen besonderen Auftritt zu gewähren“, so Roman Hof. „Die Marke Miele als der Fachhandels-Partner Nummer eins braucht den stationären Fachhandel für die Endverbraucher unserer Produkte; auch in ländlichen Regionen, wo damit Versorgungslücken geschlossen werden. Deshalb ist es unsere Aufgabe, Familienunternehmen wie das der Familie Scheerer zu unterstützen.“

Firma begann 1948

Die Geschichte des Familienbetriebs Elektro Scheerer begann am 1. November 1948 mit der Gründung durch Ernst Scheerer. Am 1. Januar 1979 übernahm Herbert Scheerer das Unternehmen von seinem Vater. Dessen Sohn Uwe Scheerer legte 2002 die Prüfung zum Elektrotechnikermeister ab. Mit der Übergabe am 1. März 2013 an Uwe Scheerer nahm die dritte Generation für Elektro Scheerer das Ruder in die Hand.

Die vierte Firmengeneration steht mit Romy Scheerer, der Tochter von Uwe und Melanie Scheerer, schon in den Startlöchern. Sie möchte nach ihrem sehr guten Abitur in die großen Fußstapfen ihres Uropas, Opas und ihres Vaters treten und hat 2023 die Ausbildung zur Elektronikerin Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik begonnen. Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Familienunternehmens war nun der Bau des neuen Firmengebäudes.