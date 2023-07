Außergewöhnliche Eiskreationen locken Feinschmecker an. Die sonnige Terrasse ist sehr beliebt.

Das Eiscafé Belvedere hat seine Tore an der Tübinger Straße 66 geöffnet. Hinter diesem Familienunternehmen stehen Vater Michel Angelo sowie die Söhne René Pinna und Marcus Pinna, die seit 2005 erfolgreich das Steakhouse Asado und das Tanzcafé Bolero betreiben .

Sie haben somit umfangreiche Erfahrung in der Gastronomie. Mit hausgemachtem Eis, darunter Spezialitäten wie Sesameis und Omas Apfelkuchen-Eis, sowie einer vielfältigen Auswahl an Fruchtsorbets lockt das Café Genießer an.

Die großzügige Südterrasse lädt zum Verweilen in der Sonne ein. Am Abend lässt sich hier der Sonnenuntergang bewundern.

Die Familie betreibt seit 14 Jahren ein Eiscafé in Gomaringen – mit viel Erfolg. Diese Erfahrung kommt nun den Balinger Schleckermäulern zu Gute.

Das Eiscafé liegt direkt neben dem Steakhouse Asado und dem Tanzcafé Bolero. Für die Familie ein Glücksfall, dass sie im selben Gebäudekomplex nun das Eiscafé Belvedere eröffnen konnten.

Wer in der Tübinger Straße vorbei fährt sieht sofort, dass die Terrasse immer gut besucht ist. Hier gibt es Eisbecher, außergewöhnliche Eiskreationen und Getränke – ein Ort für Schleckermäuler und Genießer, die hausgemachtes Eis zu schätzen wissen.

Die weiteren Räume können auch für Feiern gebucht werden. Hier gibt es ausreichend Platz, damit bis zu 30 Gäste feiern und schlemmen können.

Viele Kunden holen sich ihr Eis für zu Hause ab – und die günstige Verkehrslage mit ausreichend Parkplätzen erleichtert die Mitnahme von Eis.

Geöffnet ist das Café von Montag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr, dienstags bleibt es geschlossen.