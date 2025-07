Der Stadtteil Rexingen der Großen Kreisstadt Horb am Neckar hat jetzt ein neues Feuerwehrhaus, das den aktuellen technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen entspricht und die Einsatzfähigkeit der örtlichen Feuerwehrabteilung für die kommenden Jahrzehnte sichert.

Abteilung rückt zu zehn bis 15 Einsätzen im Jahr aus

Die Abteilung Rexingen zählt aktuell 27 aktive Einsatzkräfte, 14 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie neun Angehörige der Altersabteilung. Ausgestattet ist die Abteilung aktuell mit einem Mittleren Löschfahrzeug (MLF), Baujahr 2021. Im Schnitt rückt die Abteilung Rexingen zu zehn bis 15 Einsätzen im Jahr aus. Geleitet wird sie von Abteilungskommandant Thomas Gunkel und seinem Stellvertreter Manuel van Dyk.

Nach dem Grundsatzbeschluss des Horber Gemeinderats im November 2020 und einer umfassenden Standortuntersuchung im Jahr 2022 wurde ein Grundstück an der Lutzstraße im gewerblichen Baugebiet „Oberer Augstbaum“ als künftiger Standort ausgewählt. Die Arbeiten begannen am 25. April 2024. nach dem symbolischen Spatenstich folgte am 12. Juli desselben Jahres das Richtfest. Die Fertigstellung des Gebäudes erfolgte am 2. April 2025.

Offizielle Einweihung ist am Samstag, 5. Juli. Tags darauf lädt die Feuerwehr Rexingen zu einem Tag der offenen Tür ein, bei dem das neue Feuerwehrhaus besichtigt und ein Blick hinter die Kulissen des Feuerwehralltags geworfen werden kann.

Das neue Feuerwehrhaus hat eine Nutzfläche von rund 350 Quadratmetern. Neben einer Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen und angeschlossenem Werkstattbereich entstanden getrennte Umkleiden und Sanitärräume sowie ein Büro, Lagerflächen und ein großzügiger Schulungs- und Aufenthaltsraum mit Teeküche.

Moderne Ausstattung und nachhaltige Technik

Dafür wurde ein zweigeschossiger Sozialtrakt in Massivbauweise an eine eingeschossige Fahrzeughalle aus Stahl angebaut. Eine Photovoltaikanlage auf dem Süddach sowie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sorgen für eine zeitgemäße und nachhaltige Energieversorgung.

Die Gesamtkosten für das Projekt wurden auf knapp 1,84 Millionen Euro veranschlagt. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich lediglich auf rund 1,55 Millionen Euro. Zuschüsse in Höhe von insgesamt 500 000 Euro wurden beantragt.

Ein Landeszuschuss von 120 000 Euro ist bereits bewilligt, die Bewilligung weiterer Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock steht noch aus.

Die Technischen Betriebe der Stadt Horb waren für Planung, Bauantrag und Projektsteuerung verantwortlich. Ausführungsplanung, Ausschreibung und Bauleitung sowie die Tragwerksplanung übernahm das Planungsbüro buerohauser aus Altensteig. Die Fachplanung für Heizung, Lüftung und Sanitär lag beim Ingenieurbüro Klumpp und Partner aus Waldachtal, die Fachplanung für Elektrotechnik bei der Firma Zeeb+Frisch aus Kirchentellinsfurt.

Festprogramm zur Einweihung

Samstag

Los geht das Einweihungsfest am Samstag um 18 Uhr mit einem Dämmerschoppen, den der Musikverein Rexingen musikalisch begleiten wird. Im Anschluss gibt es „Musik für jede Altersklasse“ sowie zu vielen leckeren Speisen und Getränken auch noch spezielle Sommer- und Mixgetränke dazu.

Sonntag

Am Sonntag beginnt das Einweihungsfest um 11 Uhr mit Frühschoppen und Mittagessen mit musikalischer Begleitung durch den Musikverein Fortuna Talheim. Am Nachmittag gibt es auch Kaffee und Kuchen, und ab 15 Uhr sorgt die Jugendkapelle Rexingen/Bittelbronn für gute Stimmung. Die Jugendfeuerwehr wird ihr Können bei einer Übung demonstrieren. Die kleinen Gäste können sich auf einer Hüpfburg vergnügen. Einblick in die Arbeit der Feuerwehr geben ein Feuerlöschtrainer und ein „Fire-Car“. Und wer möchte, der kann sich den ganzen Tag über im neuen Feuerwehrhaus der Abteilung Rexingen umsehen.