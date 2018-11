Anzeige Einkaufsgutschein bietet breite Auswahl

Mit dem Einkaufsgutschein bietet der Gewerbe- und Handelsverein GHV Althengstett eine dafür aber gute Möglichkeit, eröffnet er Beschenkten doch eine persönliche Auswahl.

So spezifisch die Gewerbetreibenden in ihren Branchen die jeweiligen Dienstleistungen und Produktangebote vorhalten, so individuell gestaltet sich der Einkaufsgutschein, den die Betriebe im Verbund des GHV zusammen anbieten.

Gutschein schreibt Erfolgsgeschichte