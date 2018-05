Anzeige Einkaufserlebnis unter freiem Himmel

Im Straßenkreuz der Innenstadt geht es vom 10. bis 13. Mai wieder etwas lebhafter als gewohnt zu. Ruhig bleibt es dagegen einmal mehr auf dem Friedengrund. Der Rummel mit seinen Fahrgeschäften und Schießbuden nimmt nun schon seit zwei Jahren eine Auszeit mit bislang noch unbekanntem Ausgang. Karussells drehen sich trotzdem In der Bicken-, der Niederen und der Oberen Straße werden sich gleichwohl Karussells drehen. Marktmeister Arno Laubis und sein Team konnten drei Betreiber gewinnen, um das perfekte Jahrmarktgefühl zumindest für die Kinder zu schaffen. Ab Mittwoch, 9. Mai, werden zudem wieder rund 210 fahrende und einheimische Händler ihre Stände aufbauen, damit dem Einkaufserlebnis unter freiem Himmel ab Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 10. Mai, ab 10 Uhr nichts im Wege steht. Die Vielfalt ist wie immer riesig. Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, PC-Spiele, Sportartikeln, Schmuck, Haushalts-, Süß- und Lederwaren, Holzspielzeug, Blumenzwiebeln, Gartendekorationen, Heilsalben, Luftballons und Schuhcremes – da bleibt kein Wunsch unerfüllt.

Dass beim Einkauf das Erlebnis nicht zu kurz kommt, dafür sorgen wieder wortgewaltige Anbieter mit großem Unterhaltungswert, die Pfannen, Putzmittel, Gemüseraspler oder Spezialreiniger direkt am Stand vorführen. Auch die Marktschreier vor dem Riettor mit Obstkörben und Käse, "Blumen–Gerry" in der Bickenstraße und der Oldenburger "Wurst-Herby" neben den Spreewaldspezialitäten vom "Gurken-Willi" am Ende der Oberen Straße sind wieder dabei und sorgen für die nötige Jahrmarktatmosphäre. Neu dabei sind laut Laubis ein Anbieter für Korbwaren und ein Spezialist für afrikanische Kunst. "Wir müssen jedes Jahr Bewerbern auch Absagen erteilen", sagt der Marktmeister, der daraus auf die Attraktivität des Villinger Frühjahrsmarktes schließt. Stammkunden dürfen sich auf treue Marktbeschicker freuen: Es gibt ein Wiedersehen mit Gabriele Schützelhofer aus Dauchingen, die liebevoll handgefertigte Puppenkleider anbietet. Die Wollstube Kreutter aus Talheim wird in der Rietstraße Baumwoll-, Seiden-, Alpaka- und Cashmeregarne dabei haben, außerdem Sockenwolle in großer Auswahl und sogar Garnstränge aus Brennnesseln. Thomas Dorer wird mit seinen wasserdichten Textilien vom Meter und Wachstuchtischdecken in allen Größen und Formen vor Ort sein. "Gürtel für jeden Bauch" aus Schwarzwälder Rindsleder hat Christian Mauch aus Neuried dabei. Bei ihm finden Mann und Frau auch passende Hosenträger sowie schicke Hüte und Kappen. Bei Jürgen Istvan aus Eschbronn kann man unter Bürsten für jede Gelegenheit, Seifen und Salben, auch naturbelassene, wählen. Einkaufen macht hungrig: Zahlreiche Imbissbuden stehen den Passanten zur Verfügung, um sich eine Pause und dem Körper eine Stärkung zu gönnen. Eine von ihnen ist die Metzgerei Münsch aus Bad Dürrheim. Auch viele einheimische Einzelhändler und fast alle Gastronomen werden sich vor ihren Türen präsentieren und dabei – wie alle Marktbeschicker – auf gutes Einkaufswetter hoffen.

Info Der Frühjahrsmarkt in der Innenstadt findet am Freitag und Samstag von 9 bis 18.30 Uhr statt, am Donnerstag (Christi Himmelfahrt) und Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. Zum Aufbau des Marktes wird es notwendig, die Veranstaltungsflächen bereits ab Mittwoch, 9. Mai, ab 13 Uhr, für den allgemeinen Fahrverkehr voll zu sperren, gibt das veranstaltende Bürgeramt bekannt.