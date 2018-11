Anzeige Einkaufserlebnis pur

Die Ladengeschäfte – etliche auch außerhalb der Innenstadt – öffnen unter Federführung des Gewerbeverbandes Oberzentrum (GVO) ihre Pforten, überraschen mit attraktiven Preisen und Aktionen. Im Modehaus Götz gibt es Rabatte auf Damen- und Herrenhosen sowie Damenwäsche und Kinderbekleidung und im Fahrrad-Center warten Schnäppchenpreise für Fahrräder mit und ohne Motor sowie ein Vertreter der Herstellerfirma Hercules. In der Fußgängerzone zwischen dem Hocken- und dem Muslenplatz schlagen rund 80 reisende Händler schon um 9 Uhr ihre Stände auf. Kittelschürze, Blumenzwiebeln, Wachstuchtischdecken und Unterwäsche, CDs, Schallplatten, Socken und Pfannen, Strickwolle, Kochlöffel, Gewürze, Gartenaccessoires und vieles mehr werden unter freiem Himmel angeboten, dabei so manches Schwätzchen gehalten und Erinnerungen ausgetauscht, denn die meisten Händler kommen jedes Jahr wieder und können auf ihre Stammkundschaft zählen. Spezialisten führen ihre Produkte auf gewohnt unterhaltsame Weise direkt an den Ständen vor. Für einen Imbiss zwischendurch sorgen verschiedene Anbieter von Speisen und Getränken. Ist der Wettergott gnädiger als im letzten Jahr, als ein Unwetter über Schwenningen niederging, dann steht einem außergewöhnlichen Einkaufserlebnis nichts im Wege, und vielleicht kann man die letzten herbstlichen Sonnenstrahlen in einem der Außencafés genießen. Wenn nicht – im Alten Angel hat die Cocktailbar Nevada geöffnet. So ein verkaufsoffener Sonntag ist für den örtlichen Einzelhandel nämlich eine besondere Gelegenheit, sich seiner Kundschaft in ganzer Attraktivität zu präsentieren. Und das ist angesichts der inzwischen fortgeschrittenen Baustellensituation rund um den Marktplatz jetzt auch logistisch wieder möglich. Noch sind auf dem Marktplatz zwar nicht alle Parkplätze eingerichtet und noch erreicht man von Villingen aus den Marktplatz nicht wie gewohnt über die Sturmbühlstraße, dennoch sind die Ladengeschäfte rund um den Marktplatz und auch das Bettenhaus Schlenker-Kayser in der Dauchinger Straße wieder nahezu ungehindert erreichbar.

Genau jetzt ist nämlich die Zeit, in der sich der kluge Radler auf das nächste Frühjahr vorbereitet. Jetzt gibt es bei Singer nämlich Fahrräder zum Aktionspreis, Auslaufmodelle für Schnäppchenjäger. Dank einer großen Auswahl von während der Saison ständig 400 bis 500 Zweirädern in der Ausstellung und einem vergrößerten Lager, das es den Geschäftsführern Wolfgang Singer, Markus und Tanja Blust ermöglicht, rund 3000 Räder pro Jahr vorzuhalten, ist das Sortiment auch jetzt im November noch ganz gut sortiert. Im Mittelpunkt des Interesses stehen zweifelsohne die E-Bikes, die das motorunterstützte und damit Kräfte sparendes Radeln möglich machen. Diese Art der Fortbewegung erlebt seit einigen Jahren einen Boom, sagt Blust. Längst ist das E-Bike nicht mehr nur für Senioren interessant. Auch Sportler und vor allem Berufspendler haben sich darin verguckt. Und es gibt etliche Unternehmen – allen voran der Stadt größter Arbeitgeber, das Schwarzwald-Baar-Klinikum – die für ihre Arbeitnehmer die Anschaffung per Leasing möglich machen. Wer jetzt ein solches Gefährt ersteht, kann es ohne Probleme in Keller oder Garage überwintern lassen, sollte aber den aufgeladenen Akku bei Plusgraden aufbewahren, rät Markus Blust. Wer schon ein Fahrrad besitzt, der tut jetzt gut daran, in der Singer-Werkstatt vom geschulten Personal einen Kundendienst durchführen zu lassen. Nicht nur eine schnellere Terminvergabe und kürzere Wartezeiten sprechen dafür, sondern auch günstigere Tarife. Und man kann im nächsten Jahr an den ersten warmen Frühlingstagen gleich losradeln. Wer sich von Kälte, Eis und Schnee dagegen nicht abschrecken lässt und "durchradelt", der findet im Fahrrad-Center Singer alles für verkehrssicheres und klimageschütztes Fahren: Spike-Reifen, Beleuchtung, wetterfeste und wärmende Kleidung, Über- und Handschuhe. Übrigens: Wer als Jugendlicher am verkaufsoffenen Sonntag bei Singer vorbeischaut und mit dem Beruf des Fahrradmonteurs oder des Zweiradmechatronikers liebäugelt, der ist genau richtig: "Wir suchen immer Werkstattpersonal", sagt Markus Blust.

Das bedeutet: jeweils über 700 Herren- und Damenhosen sind in dieser Zeit zum halben Preis zu haben. Doch es geht noch besser. In der seit dem vergangenen Jahr neu im Haupthaus eröffneten Wäscheabteilung wird in der genannten Zeit für mehr als 1000 Damen-Marken-Wäscheteile ein Rabatt von 50 Prozent gewährt und in der Kinderabteilung gibt es 30 Prozent auf alles. Nicht nur diese attraktiven Angebote sind gute Gründe, das Modehaus Götz am verkaufsoffenen Sonntag zu besuchen. Mit Zeit und Muße kann man sich hier nämlich auch nach der kompletten nächsten Wintergarderobe für die ganze Familie umschauen, wird dabei auf Wunsch vom fachkundigen Personal ausführlich beraten und geht mit dem sicheren Gefühl nach Hause, modisch auf dem neuesten Stand zu sein. Schließlich steht der Name Götz seit mehr als 50 Jahren über die Stadtgrenzen hinaus für seine große Auswahl an stets innovativer und qualitativ hochwertiger Mode für sie und ihn sowie für den Nachwuchs. Auf mehreren Etagen ist das Angebot nach Themen geordnet und erleichtert damit den Einkauf. Mode für Damen, Herren und Kinder, Mode für Jung und Alt, Mode für jeden Tag, für die Freizeit oder das Büro und auch wenn es elegant werden darf, ist man bei Götz an der richtigen Adresse. Unzählige begehrte Marken sichern Mode mit hohem Tragekomfort zu bezahlbaren Preisen, immer trendig und stylisch. Und den modischen Auftritt aller Zielgruppen komplettiert ein breites Sortiment an Schuhen. Davon kann man sich am verkaufsoffenen Sonntag selbst überzeugen – von 13 bis 18 Uhr ist das Modehaus Götz geöffnet.