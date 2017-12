Anzeige Einkaufen und Genießen

Beim Glühenden Advents-Einkauf am 15. Dezember laden die Horb-Aktiv-Geschäfte zum weihnachtlichen Einkauf ein. Und dazu gibt es etwas Warmes, Gebäck oder Aktionen.

Punsch, Glühwein bis hin zu Whisky werden gereicht. Dazu gibt es an vielen Stellen Musik. Vier oder fünf Gruppen werden zwischen Marktplatz, unterer Marktplatz, Neckarstraße und der Rolltreppe am Einkaufszentrum unterwegs sein." Auf jeden Fall dabei: Die MIA-Brass-Band, der Jugendmusikverein Horb, der Jugendchor Bildechingen und die Jugendmusikschule. In der Stiftskirche findet ab 19.30 Uhr ein Konzert mit Organist Reinhard Kluth und Paula Bürger auf der Querflöte statt.

Schon vor dem offiziellen Start heiß nachgefragt war der Familienkalender von Horb Aktiv. Zwölf Fotos aus dem Fotowettbewerb von Horb, dazu genug Platz zum Eintragen von Terminen. "Den ganzen November gab es hier im Stadtmarketing jede Menge Anfragen. Allerdings: Die Geschäfte kaufen den Kalender und haben es deshalb selbst in der Hand, wem sie dieses Geschenk machen", erklärt der City-Manager.