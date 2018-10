Anzeige Einkaufen, bummeln, genießen

Der vom Gewerbeverein Haigerloch veranstaltete Städtlesherbst findet am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt, eingekauft werden kann ab 12 Uhr. Wie immer locken die Haigerlocher Fachgeschäfte mit einer zehnprozentigen Rabatt-Aktion auf Waren. Zu den Geschäften, die immer beim Städtlesherbst mitmachen, stößt dieses Jahr ein Neues hinzu. Der bisher im Karlstal beheimatete Fabrikverkauf "Doris Meyer – exklusive Bettwäsche" zieht um. Am Sonntag wird das Geschäft in seinem neuen Domizil im früheren Schuhgeschäft Sommer dem Publikum sein Sortiment aus hochwertiger Bettwäsche und Spannbetttüchern präsentieren.

Stattfinden wird wie immer auch Geros Flohmarkt in der Spitalgasse, an dem alle teilnehmen können, die im Keller oder auf dem Dachboden kleine Raritäten haben und diese verkaufen möchten. Auch in der Stettener Salinenstraße gibt es einen Flohmarkt.

Auf dem Parkplatz neben dem Amtsgericht sorgt die Stadtkapelle Haigerloch diesmal nicht nur für Bewirtung, ab 14 Uhr wird das Blasorchester dort auch zur Unterhaltung der Städtlesherbst-Besucher aufspielen. Kaffee und Kuchen und andere kulinarische Köstlichkeiten werden selbstverständlich auch in der örtlichen Gastronomie angeboten.