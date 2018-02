Anzeige Einfach mal dem Alltagsstress entfliehen

In der Industriestraße 10 im Hardter Gewerbegebiet eröffnet am Samstag, 24. Februar, der neue Saunabereich mit Fitness. Von 10 bis 16 Uhr können sich Besucher beim Tag der offenen Tür ein Bild von den großzügigen Wellnessräumen machen. Susanne Kohler-Räther, Wellnessberaterin und Inhaberin des "Day Spas", freut sich darauf, endlich der Öffentlichkeit zu zeigen, was sie und ihr Mann in mehr als zweieinhalb Jahren Eigenregie geschaffen haben.

Im Erdgeschoss befinden sich neben den Damen- und Herrenumkleiden die Finnische Sauna, welche mit automatischem Aufguss funktioniert, sowie eine Infrarotkabine. Auch ein großzügiger Duschbereich, Fußbecken und der Fitnessraum sind im Erdgeschoss zu finden. Von dort kommt man in einen großen Außenbereich mit Saunagarten, welcher ein Fußkneipbecken und einen Barfußpfad bietet. Außerdem gibt es einen abgetrennten Kaltbereich mit Regen- und Schwalldusche. Besonders wichtig war es den Bauherren hierbei, dass auch der Außenbereich blickdicht und von keiner Stelle einsehbar ist.

Der geräumige Ruhe- und anschließende Massageraum im Obergeschoss laden zum Verweilen und Entspannen ein. Alle Räumlichkeiten zum Wohlfühlen wurden mit viel Liebe zum Detail und hochwertigen Materialien, vorwiegend Holz, ausgestattet. Vor allem der Sternenhimmel in der Finnischen Sauna und im Massageraum ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und lassen Besucher beim Saunieren träumen.