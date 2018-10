Anzeige Eine Zeit des Gedenkens

D er Oktober geht zu Ende, der November ist da. Damit beginnt traditionell eine Zeit des Innehaltens, des Runterkommens, ja, auch des Gedenkens. Der Besuch der Gräber verstorbener Angehöriger gehört für viele Menschen ebenso zu diesem Gedenken, wie die Vorbereitung der Grabstätten für den Winter. „Echte Trends oder Moden gibt es aber bei der Gedenkfloristik nicht“, beobachtet Iris Killinger, Inhaberin von Blumen Schuster. In Nagold mag man es in diesem Segment natürlich, zurückhaltend, sprich schlicht. Killinger: „Die bei unseren Gestecken verwendeten Zweige, Rinden, Moose oder Zapfen erinnern deshalb auch eher an ein Stück aus dem Wald.“

Mit ihrem Team stellt Iris Killinger die angebotenen Gestecke selbst zusammen und bearbeitet diese aufwändig in Handarbeit. „Dadurch können wir auch unsere eigene Philosophie einbringen“, erläutert die Inhaberin. Schrille Farben oder Effekthascherei wie bei manch anderem Angebot findet man deshalb bei Blumen Schuster bei der Gedenkfloristik nicht. „Das passt überhaupt nicht zu uns“, so Killinger.

Wenn man von einer Art Trend sprechen möchte, dann bei der Grabgestaltung. „Hier setzt sich immer mehr ein winterharte Bepflanzung durch“, hat Iris Killinger beobachtet: Wurden früher die Gräber im Herbst abgeräumt, mit dunkler Erde überdeckt und ein Gesteck darauf platziert, so sind heute Gräser und Heidekraut als Grabschmuck gefragt. Als „Herbstzauber“ werden dafür in Blumengeschäften und Gärtnereien die passenden Pflanzen angeboten. Wobei der zeitliche und organisatorische Aufwand für die Grabgestaltung generell nicht unterschätzt werden sollte. Deshalb stößt Iris Killinger auch den Gedanken an die Vorsorge an: Es gibt passende Angebote und Verträge, mit denen sich auch im Sinne der Angehörigen der Aufwand reduzieren lässt.