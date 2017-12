Anzeige Eine Welt voller Freude und Liebe

Unter der Mitwirkung der Dorfjugend, der Ortschaftsverwaltung, der Vereine und mit Unterstützung örtlicher Firmen will man die Gäste am Sonntag in eine Welt voller Freude und Liebe entführen und so die Vorfreude auf Weihnachten wecken.

Organisiert wird der Markt vom Projektteam "Jugendfonds" Gruol und gestaltet wird das Programm vom Kindergarten und der Schule aus Gruol, dem Musikverein, dem Chor "Vocalis pur", den "Theben Christmas Singers & Friends" und der Blockflötengruppe aus Gruol. Eröffnet wir die Dorfweihnacht von den Böllerschützen aus Gruol.

Neben einem Markt mit leckern Speisen und Getränken gibt es als besondere Attraktionen Stockbrotbraten über offenem Feuer sowie den Besuch des Weihnachtsmannes. Er bringt kleine Überraschungen für die Kinder mit. Die Geschenksäckchen dafür hat übrigens wieder eine Männergruppe der Walpurga-Hexen genäht. Die Jungs haben sich in den vergangenen fünf Jahren zu echten Nähprofis entwickelt.