Anzeige Eine Probefahrt zum Jubiläum genießen

Bei einem Besuch der Verkaufshalle in der Schonacher Straße 14 können die Gäste der E-Bike-Testtage die große Auswahl an Markenrädern und deren Antrieben erkunden. E-Bikes finden Interessierte bereits ab einem Preis von 1399 Euro. Das geschulte Personal berät die Besucher gerne bei sämtlichen Fragen.

Das Fahrrad Center Singer bietet einen Rundum-Service an. "Wir betreuen unsere Kunden von Anfang an – beim Kauf, bei der Wartung, beim Equipment – und stehen bei jeder Frage als kompetenter Ansprechpartner zur Seite", sagt Geschäftsführer Markus Blust. Der hauseigene Reparaturservice kümmert sich fachmännisch um jedes Rad.

In der Region bietet das Fahrrad Center Singer die größte Auswahl an Fahrrädern und Zubehör. Auf 2000 Quadratmetern findet jeder sein Wunschrad. Das passende Outfit finden Kunden mit Sicherheit in der Fachbekleidungsecke bei einer großen Auswahl an Kinder-, Damen- und Herrenfahrradbekleidung. Damit das Team auch zukünftig optimale Beratung anbieten kann, werden die Räume des Fahrrad Centers um weitere 1300 Quadratmeter vergrößert. Markus Blust und sein Team entwickeln bis zum Winter ein Nutzungskonzept für den neuen Raum. "Noch mehr Auswahl, ein optimierter Service und schnellere Bedienung sind unsere Ziele", sagt Blust. Das zwölfköpfige Team freut sich auf Ihren Besuch.