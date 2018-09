Anzeige Eine Milliarde Liter purer Energie

E s ist eine eigentlich unglaubliche Zahl: im vergangenem Jahr hat das Nagolder Unternehmen Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG erstmals insgesamt über eine Milliarde Liter/Kilogramm Kraft- und Brennstoffen ausgeliefert. Das Geheimnis des Erfolges: schlicht immer Markenqualität anbieten und auf Servicequalität setzen.

Die Autofahrer wissen das zu schätzen – auch wenn die meisten wahrscheinlich selten darüber nachdenken. Diesel zum Beispiel ist nicht gleich Diesel, was man aber bedenken sollte, weil noch immer die meisten Berufspendler und Außendienstler noch mit einem solchen Selbstzünder-Auto unterwegs sein dürften. Da ist es sinnvoll darauf zu achten, was man an der Zapfsäule der Tankstelle seines Vertrauens in sein Auto als Kraftquelle einfüllt.

Steht man zum Beispiel mit seinem Fahrzeug an einer der MTB-Tankstellen der Region, die Fritz Wahr Energie in eigener Regie betreibt, tankt man Qualität: Die Kraftstoffe werden von führenden Herstellern bezogen und sind entsprechend hochwertig mit Additiven angereichert. Additive? Darüber muss man als Laie nicht viel wissen. Nur so viel: Diese Hilfs- oder Zusatzstoffe verbessern bestimmten Eigenschaften von Benzin oder Diesel. Sie erhöhen unter anderem die Effizienz der Verbrennung im Motor, was am Ende beispielsweise dessen Lebensdauer verlängern kann und helfen kann Kraftstoff zu sparen. Manch günstiger Anbieter verzichtet darauf. Wahr eben nicht. „Wir achten immer darauf, den Kunden Markenkraftstoff zum guten Preis anzubieten“, erläutern Bernd und Wolfgang Wahr, die Geschäftsführer des Familienunternehmens, ihr Verständnis von Fairness gegenüber dem Kunden.