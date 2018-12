Anzeige Eine fürsorgliche Betreuung

Die Promedica24 Gruppe, zu der Promedica Plus Zollernalb gehört, setzt seit 2004 Betreuungs- und Pflegekräfte in Deutschland ein und hat inzwischen schon mehr als 20 000 Betreuungs- und Pflegekräfte in deutsche Haushalte vermittelt.

Die Promedica24 Gruppe ist der europäische Marktführer für Betreuungsdienstleistungen für Senioren in Privathaushalten "daheim", wie es weiter heißt. "Fürsorgliche Rund-um-Betreuung in hoher Qualität und zu fairen Preisen, dafür steht Promedica Plus. Denn jeder Mensch hat das Recht, seinen Lebensabend in seinen eigenen vier Wänden, seiner lieb gewonnenen Umgebung, zu verbringen.

Promedica Plus Zollernalb gibt den Senioren und deren Angehörigen diese Möglichkeit und unterstützt sie mit zuverlässigen, osteuropäischen Betreuungs- und Pflegekräften in ihrem Alltag. Ich freue mich darauf, interessierten Senioren und deren Angehörigen im Zollernalbkreis und in Sigmaringen unser umfassendes Betreuungs- und Pflegeangebot vorzustellen", so Promedica Plus-Berater Stephen Zundel, der sein Büro in der Jurastraße 20 in Truchtelfingen hat.

Er ist ab Januar im Zollernalbkreis und im Raum Sigmaringen für kostenlose Informationen und persönliche Beratung von montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr telefonisch unter 07432/17 19 99 oder per E-Mail unter zollernalb@pro medicaplus.de zu erreichen.