Anzeige Eine Feier für den guten Zweck

Ochs am Spieß" heißt es am kommenden Samstag, 15. September, in Bisingens Ortsmitte, wenn nämlich die "Bisinger erste und einzige Ochsenbräterei" zu ihrem Ochsenfest einlädt.

Um 17 Uhr beginnen die Festlichkeiten auf dem Marktplatz. Die Besucher erwartet neben leckeren gegrillten Ochsenfetzen und einer breiten Palette an Getränken, Musik, Tanz und Unterhaltung pur. Außerdem tragen der Weizenbierstand und die Bar zur Geselligkeit ihren Teil bei. Ohnehin ist ähnlich wie vor drei Jahren, beim vergangenen Ochsenfest, eine Tanzbühne in der Mitte des Geschehens aufgebaut.

Zum Auftakt sind es die Bisinger Polkafreunde vom Musikverein, die in Dirndl und Lederhose den Gästen einheizen werden.